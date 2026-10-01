A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu realizou 8.570 ações ao longo de setembro de 2026. O balanço reúne diferentes frentes de atuação da corporação, incluindo patrulhamento preventivo, presença em escolas e espaços públicos, proteção às mulheres, ações rurais e ambientais, atendimento de ocorrências e uso de tecnologia no apoio à segurança.

Entre os principais registros do mês estão 554 averiguações preventivas, realizadas a partir da identificação de situações que demandaram acompanhamento ou verificação das equipes.

A Patrulha Maria da Penha realizou 1.086 ações preventivas em setembro. O trabalho envolve proteção e acompanhamento relacionados à violência contra a mulher.

Atuação em escolas e espaços públicos