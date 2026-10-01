A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu realizou 8.570 ações ao longo de setembro de 2026. O balanço reúne diferentes frentes de atuação da corporação, incluindo patrulhamento preventivo, presença em escolas e espaços públicos, proteção às mulheres, ações rurais e ambientais, atendimento de ocorrências e uso de tecnologia no apoio à segurança.
Entre os principais registros do mês estão 554 averiguações preventivas, realizadas a partir da identificação de situações que demandaram acompanhamento ou verificação das equipes.
A Patrulha Maria da Penha realizou 1.086 ações preventivas em setembro. O trabalho envolve proteção e acompanhamento relacionados à violência contra a mulher.
Atuação em escolas e espaços públicos
O patrulhamento escolar contabilizou 1.277 rondas em escolas durante o mês, por meio do plano de patrulhamento escolar e comunitário setorizado.
Já a Operação Presença registrou 3.179 pontos de estacionamento em espaços públicos do município. A estratégia busca ampliar a visibilidade das equipes e a atuação preventiva em diferentes regiões.
A GCM também realizou 443 patrulhamentos comunitários ao longo de setembro.
Ações rurais e ambientais
As atividades da corporação também alcançaram áreas rurais e ambientais. Ao todo, foram 840 ações realizadas durante o mês.
Segundo a Prefeitura, esse trabalho amplia o alcance do patrulhamento para além da região urbana e integra atividades de fiscalização, prevenção e atendimento em diferentes pontos do município.
Prisões e recuperação de veículos
Durante setembro, as equipes da GCM efetuaram 56 prisões. Desse total, 43 ocorreram em flagrante e 13 foram realizadas em cumprimento a mandados judiciais.
A Muralha Virtual de Botucatu também auxiliou na recuperação de três veículos durante o mês. O sistema funciona como ferramenta de apoio às equipes para identificação de veículos de interesse das forças de segurança.
Mais de 72 mil ações em 2026
De janeiro até 30 de setembro de 2026, a GCM de Botucatu contabiliza 72.741 ações.
No mesmo período, foram realizadas 624 prisões e 30 veículos foram recuperados com auxílio da Muralha Virtual.
Os números apresentados pela Prefeitura reúnem diferentes tipos de atuação da corporação, como prevenção, patrulhamento, atendimento de ocorrências, presença em escolas e espaços públicos, ações comunitárias, atividades rurais e ambientais e uso de tecnologia.