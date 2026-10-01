A Guarda Civil Municipal de Botucatu prendeu um homem na noite de quarta-feira (30), após uma ocorrência em uma adega na região da Cohab 1. O atendimento começou com um chamado de perturbação da tranquilidade.
A equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI). Segundo o registro, durante o atendimento, um homem que apresentava sinais de embriaguez passou a interferir na atuação dos agentes.
Mesmo após ser orientado a se afastar, ele teria permanecido no local e dirigido ofensas à equipe. Durante a abordagem, conforme o relato dos guardas, o homem desobedeceu às determinações e ofereceu resistência.
Os agentes informaram que ele seria conduzido ao Plantão Policial. Durante o deslocamento e, posteriormente, na unidade policial, o homem teria continuado a proferir ofensas e ameaças contra os guardas.
Após analisar os fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. A ocorrência foi registrada como resistência, desobediência, desacato e ameaça.
O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.