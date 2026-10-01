01 de outubro de 2026
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GCM

GCM prende homem após ameaças à ex em Botucatu

Por Redação | Guarda Civil Municipal
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Segundo a vítima, o ex-companheiro invadiu sua residência na Vila Real e fez ameaças de morte, apesar de medida protetiva vigente.
Segundo a vítima, o ex-companheiro invadiu sua residência na Vila Real e fez ameaças de morte, apesar de medida protetiva vigente.

A Guarda Civil Municipal de Botucatu prendeu um homem de 45 anos na noite de quarta-feira (30), após uma ocorrência de violência doméstica na região da Vila Real.

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI). Segundo a vítima, o ex-companheiro, contra quem havia uma medida protetiva de urgência vigente, teria pulado o muro e entrado em sua residência.

Conforme o relato apresentado aos agentes, o homem fez ameaças de morte e afirmou conhecer o local de trabalho e os horários da rotina da mulher. Diante da situação, ela deixou o imóvel e pediu ajuda à GCM.

Ao perceber que a Guarda havia sido acionada, o suspeito saiu do local. Com as características informadas, os agentes realizaram patrulhamento nas proximidades e conseguiram localizá-lo pouco tempo depois.

O homem foi abordado, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a vítima também foi apresentada para os procedimentos.

Após analisar os fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. A ocorrência foi registrada como violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e ameaça.

O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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