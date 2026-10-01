A Guarda Civil Municipal de Botucatu prendeu um homem de 45 anos na noite de quarta-feira (30), após uma ocorrência de violência doméstica na região da Vila Real.

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI). Segundo a vítima, o ex-companheiro, contra quem havia uma medida protetiva de urgência vigente, teria pulado o muro e entrado em sua residência.

Conforme o relato apresentado aos agentes, o homem fez ameaças de morte e afirmou conhecer o local de trabalho e os horários da rotina da mulher. Diante da situação, ela deixou o imóvel e pediu ajuda à GCM.