A Guarda Civil Municipal de Botucatu prendeu um homem na madrugada de quarta-feira (30), durante patrulhamento preventivo no Jardim Santa Mônica. A ocorrência foi registrada, em tese, como tráfico de drogas e resistência.
Segundo o registro, os agentes avistaram o homem nas proximidades de uma área de mata. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria mudado de direção e iniciado uma fuga a pé.
Durante o percurso, o suspeito teria lançado um objeto em um córrego. O material não foi localizado.
Após ser alcançado, o homem teria resistido à abordagem e entrado em luta corporal com a equipe. Durante a contenção, um guarda sofreu uma lesão em um dos dedos da mão esquerda e recebeu atendimento médico posteriormente.
Na busca pessoal, os agentes encontraram quatro porções de substância semelhante a cocaína, três porções de substância semelhante a crack e R$ 15 em dinheiro.
Ainda conforme o registro, o abordado informou que havia dispensado outras porções de entorpecentes durante a fuga.
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, juntamente com as substâncias e o dinheiro apreendidos. Após análise da autoridade policial, permaneceu preso e à disposição da Justiça.