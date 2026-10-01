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GCM

GCM prende homem após fuga no Jardim Santa Mônica

Por Redação | Guarda Civil Municipal
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Substâncias semelhantes a cocaína e crack foram apreendidas; um guarda sofreu lesão durante a contenção.
Substâncias semelhantes a cocaína e crack foram apreendidas; um guarda sofreu lesão durante a contenção.

A Guarda Civil Municipal de Botucatu prendeu um homem na madrugada de quarta-feira (30), durante patrulhamento preventivo no Jardim Santa Mônica. A ocorrência foi registrada, em tese, como tráfico de drogas e resistência.

Segundo o registro, os agentes avistaram o homem nas proximidades de uma área de mata. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria mudado de direção e iniciado uma fuga a pé.

Durante o percurso, o suspeito teria lançado um objeto em um córrego. O material não foi localizado.

Após ser alcançado, o homem teria resistido à abordagem e entrado em luta corporal com a equipe. Durante a contenção, um guarda sofreu uma lesão em um dos dedos da mão esquerda e recebeu atendimento médico posteriormente.

Na busca pessoal, os agentes encontraram quatro porções de substância semelhante a cocaína, três porções de substância semelhante a crack e R$ 15 em dinheiro.

Ainda conforme o registro, o abordado informou que havia dispensado outras porções de entorpecentes durante a fuga.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, juntamente com as substâncias e o dinheiro apreendidos. Após análise da autoridade policial, permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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