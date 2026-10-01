A Guarda Civil Municipal de Botucatu prendeu um homem na madrugada de quarta-feira (30), durante patrulhamento preventivo no Jardim Santa Mônica. A ocorrência foi registrada, em tese, como tráfico de drogas e resistência.

Segundo o registro, os agentes avistaram o homem nas proximidades de uma área de mata. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria mudado de direção e iniciado uma fuga a pé.

Durante o percurso, o suspeito teria lançado um objeto em um córrego. O material não foi localizado.