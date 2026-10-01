A Guarda Civil Municipal de Botucatu, por meio da Patrulha Maria da Penha, deteve um homem de 36 anos na manhã de quarta-feira (30), após uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Reflorenda.
Segundo o relato da vítima, durante a madrugada houve um desentendimento com o companheiro, que teria desferido socos em sua cabeça, peito e perna, causando lesões. O homem deixou o local antes da chegada das forças de segurança.
Por volta das 6h40, a mulher ouviu barulhos no portão e percebeu que o companheiro havia entrado novamente no imóvel. Conforme o registro, ele teria retirado os parafusos utilizados para manter o portão fechado.
Ainda segundo as informações apresentadas à GCM, o homem retirou alguns pertences e um cachorro da residência. Ao saber que a Guarda seria acionada, deixou o endereço novamente.
Com as características repassadas pela vítima, as equipes realizaram patrulhamento nas proximidades e localizaram o homem, que foi conduzido para os procedimentos policiais.
A mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro, onde foram constatadas lesões corporais.
Os envolvidos foram apresentados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A ocorrência foi registrada, em tese, como lesão corporal e violação de domicílio. O homem permaneceu à disposição da Justiça.