A Guarda Civil Municipal de Botucatu, por meio da Patrulha Maria da Penha, deteve um homem de 36 anos na manhã de quarta-feira (30), após uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Reflorenda.

Segundo o relato da vítima, durante a madrugada houve um desentendimento com o companheiro, que teria desferido socos em sua cabeça, peito e perna, causando lesões. O homem deixou o local antes da chegada das forças de segurança.

Por volta das 6h40, a mulher ouviu barulhos no portão e percebeu que o companheiro havia entrado novamente no imóvel. Conforme o registro, ele teria retirado os parafusos utilizados para manter o portão fechado.