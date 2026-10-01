A Guarda Civil Municipal de Botucatu prendeu um homem de 40 anos na madrugada de domingo (27), após uma mulher procurar uma equipe para denunciar agressões praticadas pelo companheiro.

Os agentes realizavam um ponto de estacionamento preventivo no Cachoeirinha II quando foram procurados pela vítima. Segundo o relato apresentado à GCM, ela estava deitada quando o homem começou a ofendê-la e, em seguida, teria desferido socos e pontapés.

A mulher informou que reagiu para tentar se defender e que o companheiro permanecia dentro da residência, na região do Jardim Ciranda.