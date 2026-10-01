A Guarda Civil Municipal de Botucatu prendeu um homem de 40 anos na madrugada de domingo (27), após uma mulher procurar uma equipe para denunciar agressões praticadas pelo companheiro.
Os agentes realizavam um ponto de estacionamento preventivo no Cachoeirinha II quando foram procurados pela vítima. Segundo o relato apresentado à GCM, ela estava deitada quando o homem começou a ofendê-la e, em seguida, teria desferido socos e pontapés.
A mulher informou que reagiu para tentar se defender e que o companheiro permanecia dentro da residência, na região do Jardim Ciranda.
A equipe foi até o imóvel, localizou o homem e deu voz de prisão em flagrante.
Os envolvidos foram encaminhados ao Pronto-Socorro para avaliação médica e, posteriormente, apresentados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
Após analisar a ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O caso foi registrado, em tese, como lesão corporal e injúria no contexto de violência doméstica.
O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.