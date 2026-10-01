Botucatu conta atualmente com uma rede que atende 723 pessoas idosas em diferentes modalidades de cuidado, convivência e proteção. A estrutura reúne 13 projetos e entidades ligados ao Conselho Municipal do Idoso.

Os serviços são divididos entre Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Centro Dia e Instituições de Longa Permanência para Idosos. A proposta considera que cada pessoa envelhece de uma forma e pode apresentar necessidades diferentes ao longo desse processo.

448 idosos participam de serviços de convivência

A maior parte das pessoas atendidas está nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. São 448 idosos participantes de oito projetos e entidades: Bethel, APAE, ABAD, Coletivo 60+, Pró-Saúde, Centro de Lazer Nova Aurora, Restaurar e Promoção Humana de Botucatu.