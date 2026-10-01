Botucatu conta atualmente com uma rede que atende 723 pessoas idosas em diferentes modalidades de cuidado, convivência e proteção. A estrutura reúne 13 projetos e entidades ligados ao Conselho Municipal do Idoso.
Os serviços são divididos entre Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Centro Dia e Instituições de Longa Permanência para Idosos. A proposta considera que cada pessoa envelhece de uma forma e pode apresentar necessidades diferentes ao longo desse processo.
448 idosos participam de serviços de convivência
A maior parte das pessoas atendidas está nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. São 448 idosos participantes de oito projetos e entidades: Bethel, APAE, ABAD, Coletivo 60+, Pró-Saúde, Centro de Lazer Nova Aurora, Restaurar e Promoção Humana de Botucatu.
Nesses espaços são desenvolvidos grupos, oficinas e atividades culturais, educativas, esportivas e de lazer. As ações buscam estimular a participação social, a convivência comunitária, o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais e a preservação da autonomia.
Centro Dia atende 175 pessoas
Outra modalidade disponível é o Centro Dia, destinado a pessoas idosas que precisam de apoio para algumas atividades cotidianas, mas permanecem convivendo com suas famílias.
Atualmente, 175 pessoas são atendidas nessa modalidade por meio do Aconchego, que atende 140 idosos, e da ASFA, com 35.
Durante o período de permanência no serviço, os idosos recebem cuidados, alimentação e participam de atividades de convivência. O modelo também oferece suporte às famílias e aos cuidadores.
100 idosos recebem proteção integral
Botucatu também possui Instituições de Longa Permanência para Idosos destinadas a pessoas que, por diferentes circunstâncias, não podem permanecer com a família ou viver de maneira independente.
São 100 idosos atendidos pelo Lar Bom Samaritano, pela Casa Pia São Vicente de Paulo – Lar Padre Euclides e pelo Sagrado Coração de Jesus.
As instituições oferecem moradia e proteção integral, com cuidados contínuos relacionados à alimentação, higiene, saúde e convivência.
Diferentes necessidades, diferentes formas de cuidado
Dos 723 atendimentos existentes na rede, 448 estão nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 175 nos Centros Dia e 100 nas Instituições de Longa Permanência.
Segundo a Prefeitura, a diversidade dos serviços permite oferecer desde espaços para convivência, participação e atividades até suporte e proteção para pessoas que necessitam de acompanhamento contínuo.
O Conselho Municipal do Idoso atua na defesa e na garantia dos direitos da população idosa e na articulação de iniciativas voltadas à proteção, participação e qualidade de vida dessa população em Botucatu.