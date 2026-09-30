Na véspera do Dia Nacional do Idoso e do Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrados em 1º de outubro, a Prefeitura de Botucatu reforça a importância de cuidar da saúde ao longo do envelhecimento durante todo o ano.
Envelhecer com saúde envolve prevenir doenças, manter a autonomia, preservar a capacidade de realizar as atividades do dia a dia, fortalecer vínculos e acompanhar regularmente as condições de saúde.
Segundo a Prefeitura, algumas mudanças que ocorrem durante o envelhecimento exigem maior atenção. Hipertensão, diabetes, alterações na mobilidade e risco de quedas estão entre as situações que podem ser acompanhadas e controladas quando identificadas precocemente.
Por isso, a orientação é que a pessoa idosa mantenha vínculo regular com sua Unidade de Saúde de referência, mesmo quando não apresenta sintomas.
A prevenção inclui consultas periódicas, exames indicados pelos profissionais de saúde, vacinação atualizada e acompanhamento de condições crônicas. As Unidades de Saúde são a principal porta de entrada para esse acompanhamento, considerando a idade, o histórico de saúde e as necessidades individuais de cada pessoa.
A prática regular de atividade física também é apontada como uma aliada importante. Caminhadas, exercícios de fortalecimento muscular e atividades adaptadas podem contribuir para equilíbrio, força e mobilidade, além de auxiliar na prevenção de quedas e na manutenção da independência.
A alimentação também faz parte dos cuidados. Uma alimentação variada e nutritiva contribui para a manutenção da força e da disposição. A orientação inclui manter boa hidratação, priorizar alimentos in natura ou minimamente processados e reduzir o consumo de ultraprocessados.
Outro ponto destacado é a prevenção de quedas, que podem provocar fraturas, internações e perda de independência. Entre os cuidados dentro de casa estão manter os ambientes bem iluminados, retirar obstáculos das áreas de circulação, evitar tapetes soltos e utilizar calçados seguros.
A saúde da pessoa idosa também envolve vínculos familiares e sociais, participação em atividades de convivência, preservação de interesses pessoais e participação na comunidade.
A Prefeitura reforça que a atenção à saúde da pessoa idosa faz parte da rotina da rede municipal durante todo o ano. Idosos e familiares podem procurar a Unidade de Saúde de referência para orientações, acompanhamento preventivo ou diante de qualquer mudança persistente na condição de saúde.