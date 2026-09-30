Na véspera do Dia Nacional do Idoso e do Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrados em 1º de outubro, a Prefeitura de Botucatu reforça a importância de cuidar da saúde ao longo do envelhecimento durante todo o ano.

Envelhecer com saúde envolve prevenir doenças, manter a autonomia, preservar a capacidade de realizar as atividades do dia a dia, fortalecer vínculos e acompanhar regularmente as condições de saúde.

Segundo a Prefeitura, algumas mudanças que ocorrem durante o envelhecimento exigem maior atenção. Hipertensão, diabetes, alterações na mobilidade e risco de quedas estão entre as situações que podem ser acompanhadas e controladas quando identificadas precocemente.