A Prefeitura de Botucatu abriu as inscrições para expositores interessados em participar da Feira Turística do Mês das Crianças, que será realizada no dia 17 de outubro, das 13h às 20h, na Praça Isabel Arruda.
Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, o evento reunirá artesanato, gastronomia e atividades voltadas especialmente às crianças, como pula-pula, pipoca e algodão-doce. Também haverá participação de produtores de Botucatu e região.
A iniciativa busca valorizar a produção artesanal, criativa e autoral, além de incentivar o turismo, movimentar a economia local e oferecer uma opção de lazer para as famílias.
Para os artesãos residentes em Botucatu, as inscrições devem ser realizadas diretamente pela Casa do Artesão.
Já os interessados de outros municípios podem se inscrever até as 23h59 do dia 4 de outubro, por meio do formulário disponibilizado no site da Prefeitura.
A organização estabeleceu vagas limitadas para expositores de fora de Botucatu. Na categoria artesanato, estão disponíveis quatro tendas de 3x3 metros, duas tendas de 2x2 metros e seis mesas de 2x1 metro.
Para gastronomia pronta e embalada, são duas tendas de 3x3 metros, duas tendas de 2x2 metros e duas mesas.
Todos os produtos comercializados nas categorias de artesanato e gastronomia deverão ser de produção própria, artesanal e autoral. Produtos industrializados ou itens destinados à revenda não são permitidos.
Caso o número de inscritos seja superior à quantidade de vagas e à estrutura disponível, a organização realizará um sorteio para definir os participantes.
Os expositores que precisarem de ponto de energia deverão levar uma extensão própria com pelo menos 30 metros de comprimento.
Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria Municipal de Turismo pelos telefones (14) 3811-1490 e (14) 98164-6352 ou pelo e-mail turismo@botucatu.sp.gov.br.