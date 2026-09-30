A Prefeitura de Botucatu abriu as inscrições para expositores interessados em participar da Feira Turística do Mês das Crianças, que será realizada no dia 17 de outubro, das 13h às 20h, na Praça Isabel Arruda.

Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, o evento reunirá artesanato, gastronomia e atividades voltadas especialmente às crianças, como pula-pula, pipoca e algodão-doce. Também haverá participação de produtores de Botucatu e região.

A iniciativa busca valorizar a produção artesanal, criativa e autoral, além de incentivar o turismo, movimentar a economia local e oferecer uma opção de lazer para as famílias.