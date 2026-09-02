O CEI Rafaela Cristina Francisco Benato realizou, no último sábado (26), a 2ª Mostra Cultural, reunindo trabalhos e experiências desenvolvidos pelas crianças ao longo das atividades escolares.

Com o tema “Conhecendo os Países: uma viagem pelo mundo da diversidade cultural e cidadania”, o evento apresentou produções realizadas pelos alunos dos Berçários às Etapas 2.

A Mostra proporcionou às famílias a oportunidade de conhecer parte das experiências vivenciadas pelas crianças no ambiente escolar.