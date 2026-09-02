O CEI Rafaela Cristina Francisco Benato realizou, no último sábado (26), a 2ª Mostra Cultural, reunindo trabalhos e experiências desenvolvidos pelas crianças ao longo das atividades escolares.
Com o tema “Conhecendo os Países: uma viagem pelo mundo da diversidade cultural e cidadania”, o evento apresentou produções realizadas pelos alunos dos Berçários às Etapas 2.
A Mostra proporcionou às famílias a oportunidade de conhecer parte das experiências vivenciadas pelas crianças no ambiente escolar.
Por meio de propostas lúdicas e educativas, os alunos tiveram contato com diferentes países, culturas, costumes e tradições. As atividades também abordaram valores relacionados à cidadania, ao respeito e à convivência com as diferenças.
Os trabalhos desenvolvidos durante o projeto foram apresentados na Mostra Cultural, valorizando o aprendizado construído pelas turmas e a participação das crianças em cada etapa das atividades.
A iniciativa também buscou estimular a curiosidade e ampliar o conhecimento das crianças sobre diferentes formas de viver, celebrar e se expressar ao redor do mundo.
A realização da 2ª Mostra Cultural contou com o envolvimento da equipe escolar e proporcionou um momento de integração, aprendizagem e valorização do protagonismo das crianças.