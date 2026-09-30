A Prefeitura de Botucatu realizou uma ação de conscientização sobre os riscos de associar o consumo de bebidas alcoólicas à direção de veículos. A atividade aconteceu na Praça Pedro Torres e utilizou óculos de realidade virtual para proporcionar uma experiência imersiva aos participantes.

A iniciativa foi promovida pelo Departamento de Engenharia de Tráfego (SEMUTRAN) e pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do Projeto EducaTran, durante a programação da Semana Nacional de Trânsito. A atividade contou ainda com a parceria da Via Appia Concessões.

Ao todo, 257 pessoas participaram da ação. O público incluiu estudantes do ensino médio e pessoas que circulavam pela Praça Pedro Torres.