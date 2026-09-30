A Prefeitura de Botucatu realizou uma ação de conscientização sobre os riscos de associar o consumo de bebidas alcoólicas à direção de veículos. A atividade aconteceu na Praça Pedro Torres e utilizou óculos de realidade virtual para proporcionar uma experiência imersiva aos participantes.
A iniciativa foi promovida pelo Departamento de Engenharia de Tráfego (SEMUTRAN) e pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do Projeto EducaTran, durante a programação da Semana Nacional de Trânsito. A atividade contou ainda com a parceria da Via Appia Concessões.
Ao todo, 257 pessoas participaram da ação. O público incluiu estudantes do ensino médio e pessoas que circulavam pela Praça Pedro Torres.
Com o tema “Os efeitos da bebida na condução de veículos”, a experiência de realidade virtual buscou demonstrar, de forma prática, como o consumo de bebidas alcoólicas pode comprometer a percepção, os reflexos e a tomada de decisões ao volante.
A atividade também procurou estimular a reflexão sobre os riscos e as consequências de dirigir após o consumo de álcool, aproximando o conteúdo educativo do cotidiano dos participantes.
A ação faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito, que reúne atividades voltadas à educação, prevenção e conscientização da população.
Segundo a Prefeitura, o Projeto EducaTran desenvolve ações permanentes direcionadas a crianças, jovens e outros públicos, com o objetivo de fortalecer uma cultura de respeito às leis de trânsito, responsabilidade e preservação da vida.
A parceria com a Via Appia Concessões contribuiu para ampliar os recursos utilizados na atividade e possibilitar a experiência de realidade virtual oferecida aos participantes.