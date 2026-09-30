Um homem de 28 anos foi preso após uma ocorrência envolvendo agressões contra familiares na noite de terça-feira (29), na Vila São Geraldo, em São Manuel.

A Polícia Militar foi acionada para atender a um desentendimento familiar entre irmãos.

Segundo os relatos apresentados aos policiais, durante uma discussão, o homem teria agredido o próprio irmão, que possui deficiência motora.