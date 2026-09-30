Um homem de 28 anos foi preso após uma ocorrência envolvendo agressões contra familiares na noite de terça-feira (29), na Vila São Geraldo, em São Manuel.
A Polícia Militar foi acionada para atender a um desentendimento familiar entre irmãos.
Segundo os relatos apresentados aos policiais, durante uma discussão, o homem teria agredido o próprio irmão, que possui deficiência motora.
A mãe dos envolvidos tentou intervir e também teria sido empurrada. Com a queda, ela sofreu uma lesão leve em um dos braços.
Diante da situação, a mãe solicitou que o filho fosse afastado da residência. Os policiais deram voz de prisão ao homem.
Ainda conforme o registro, ele apresentava comportamento inquieto durante a abordagem. Como a equipe considerou que havia risco de fuga, foram utilizadas algemas, sem necessidade do emprego de força física.
Os envolvidos foram encaminhados para avaliação médica. A lesão apresentada pela mãe foi constatada durante o atendimento, enquanto o homem não apresentava ferimentos aparentes.
Na sequência, as partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em Botucatu, onde foram adotadas as providências de polícia judiciária.
Após o registro da ocorrência, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.