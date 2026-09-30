Um homem de 29 anos foi preso após uma ocorrência de violência doméstica registrada na noite de terça-feira (29), em uma residência localizada na Cohab 1, em Botucatu.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente para atender a uma situação envolvendo um homem bastante alterado. Diante das condições apresentadas, os policiais solicitaram atendimento médico.

Ele foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento, onde passou por avaliação e foi liberado posteriormente.