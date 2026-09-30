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POLÍCIA

Homem é preso após agredir a mãe na Cohab 1, em Botucatu

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Segundo a PM, vítima apresentava inchaço no braço; móveis e objetos da residência foram danificados
Segundo a PM, vítima apresentava inchaço no braço; móveis e objetos da residência foram danificados

Um homem de 29 anos foi preso após uma ocorrência de violência doméstica registrada na noite de terça-feira (29), em uma residência localizada na Cohab 1, em Botucatu.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente para atender a uma situação envolvendo um homem bastante alterado. Diante das condições apresentadas, os policiais solicitaram atendimento médico.

Ele foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento, onde passou por avaliação e foi liberado posteriormente.

Após retornar para casa, ainda conforme o relato apresentado aos policiais, o homem voltou a se alterar ao perceber que sua motocicleta não estava no imóvel. Durante o episódio, móveis e outros objetos da residência teriam sido danificados.

A Polícia Militar foi acionada novamente e retornou ao endereço com equipes de apoio. No local, os agentes encontraram a residência revirada e conversaram com a mãe do homem.

A mulher relatou que havia sido agredida pelo filho. Segundo a PM, ela apresentava inchaço em um dos braços e foi encaminhada para atendimento médico.

O homem não apresentava lesões aparentes e colaborou durante a abordagem. Conforme o registro, não foi necessário o uso de algemas.

As partes foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a ocorrência foi registrada como violência doméstica, vias de fato e dano.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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