Um homem de 29 anos foi preso após uma ocorrência de violência doméstica registrada na noite de terça-feira (29), em uma residência localizada na Cohab 1, em Botucatu.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente para atender a uma situação envolvendo um homem bastante alterado. Diante das condições apresentadas, os policiais solicitaram atendimento médico.
Ele foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento, onde passou por avaliação e foi liberado posteriormente.
Após retornar para casa, ainda conforme o relato apresentado aos policiais, o homem voltou a se alterar ao perceber que sua motocicleta não estava no imóvel. Durante o episódio, móveis e outros objetos da residência teriam sido danificados.
A Polícia Militar foi acionada novamente e retornou ao endereço com equipes de apoio. No local, os agentes encontraram a residência revirada e conversaram com a mãe do homem.
A mulher relatou que havia sido agredida pelo filho. Segundo a PM, ela apresentava inchaço em um dos braços e foi encaminhada para atendimento médico.
O homem não apresentava lesões aparentes e colaborou durante a abordagem. Conforme o registro, não foi necessário o uso de algemas.
As partes foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a ocorrência foi registrada como violência doméstica, vias de fato e dano.
Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.