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PORANGABA

Homem é preso após fugir e resistir à PM em Porangaba

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Abordagem terminou em luta corporal, deixou um policial ferido e resultou na apreensão de 15 porções semelhantes a crack
Abordagem terminou em luta corporal, deixou um policial ferido e resultou na apreensão de 15 porções semelhantes a crack

Um homem de 25 anos foi preso após tentar fugir e resistir a uma abordagem da Polícia Militar durante patrulhamento realizado em Porangaba.

Segundo a PM, policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior visualizaram o homem e perceberam que ele tentou fugir ao notar a presença da equipe.

Os agentes iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo. Ainda conforme o registro policial, o homem desobedeceu às ordens, resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com a equipe.

Diante da resistência, os policiais utilizaram técnicas de contenção para imobilizá-lo e controlar a situação. Durante a ocorrência, um policial militar sofreu lesões. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos.

Depois de ser contido, o homem foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia.

Durante as diligências, os policiais receberam informações de que entorpecentes teriam sido descartados durante a fuga. A equipe realizou buscas e encontrou 15 porções de uma substância semelhante a crack.

Após a apresentação da ocorrência à autoridade policial, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Apreensão

  • 15 porções de substância semelhante a crack.

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