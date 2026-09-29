Um homem de 25 anos foi preso após tentar fugir e resistir a uma abordagem da Polícia Militar durante patrulhamento realizado em Porangaba.
Segundo a PM, policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior visualizaram o homem e perceberam que ele tentou fugir ao notar a presença da equipe.
Os agentes iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo. Ainda conforme o registro policial, o homem desobedeceu às ordens, resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com a equipe.
Diante da resistência, os policiais utilizaram técnicas de contenção para imobilizá-lo e controlar a situação. Durante a ocorrência, um policial militar sofreu lesões. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos.
Depois de ser contido, o homem foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia.
Durante as diligências, os policiais receberam informações de que entorpecentes teriam sido descartados durante a fuga. A equipe realizou buscas e encontrou 15 porções de uma substância semelhante a crack.
Após a apresentação da ocorrência à autoridade policial, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Apreensão
- 15 porções de substância semelhante a crack.