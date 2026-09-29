Um homem de 25 anos foi preso após tentar fugir e resistir a uma abordagem da Polícia Militar durante patrulhamento realizado em Porangaba.

Segundo a PM, policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior visualizaram o homem e perceberam que ele tentou fugir ao notar a presença da equipe.

Os agentes iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo. Ainda conforme o registro policial, o homem desobedeceu às ordens, resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com a equipe.