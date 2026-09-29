Botucatu ampliou a estrutura da rede municipal de Saúde para prevenção, avaliação e diagnóstico de alterações cardiovasculares. Neste ano, o Município adquiriu novos equipamentos para realização de eletrocardiogramas nas Unidades de Saúde e capacitou profissionais para utilização da nova tecnologia.
Os novos aparelhos contam com tela touchscreen e recursos que tornam a realização do exame mais prática e agilizam a emissão dos resultados.
O eletrocardiograma é utilizado para avaliar a atividade elétrica do coração e auxilia na identificação e no acompanhamento de diferentes alterações cardíacas. Segundo a Prefeitura, o exame pode ser especialmente importante na avaliação de pessoas com hipertensão, diabetes, histórico de doenças cardiovasculares ou que apresentem sintomas que precisam ser investigados.
Atendimento começa nas Unidades de Saúde
As Unidades Básicas de Saúde e as Unidades de Saúde da Família são a porta de entrada para o acompanhamento da saúde cardiovascular em Botucatu.
Nesses locais, a população pode buscar avaliação, consultas, orientações e acompanhamento de condições como hipertensão arterial e diabetes, considerados fatores de risco para doenças cardiovasculares.
Quando necessário, a partir da avaliação da equipe de Saúde, o atendimento pode avançar para outros serviços da rede. O Município também oferece exames complementares na área de cardiologia, como ecocardiograma e teste ergométrico.
Ação realizou 200 atendimentos
No último sábado (26), uma programação especial pelo Dia do Coração foi realizada na Praça do Bosque.
Ao todo, foram realizados 200 atendimentos, incluindo 91 eletrocardiogramas. Segundo a Prefeitura, dois exames apresentaram alterações e os pacientes foram encaminhados para continuidade da avaliação na rede municipal de Saúde.
A ação também contou com aferição de pressão arterial e glicemia, orientação nutricional, informações sobre tabagismo e saúde bucal, suporte básico de vida e atividades físicas.
A Prefeitura reforça que o cuidado cardiovascular deve continuar durante todo o ano. A orientação é manter o acompanhamento da pressão arterial e da glicemia, praticar atividade física, ter uma alimentação equilibrada, não fumar, utilizar corretamente as medicações prescritas e manter as consultas de rotina.
Moradores que desejam atualizar o acompanhamento ou esclarecer dúvidas podem procurar a Unidade de Saúde de referência do bairro. A equipe poderá realizar a avaliação inicial e indicar, quando necessário, os próximos passos dentro da rede municipal.