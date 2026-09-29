Botucatu ampliou a estrutura da rede municipal de Saúde para prevenção, avaliação e diagnóstico de alterações cardiovasculares. Neste ano, o Município adquiriu novos equipamentos para realização de eletrocardiogramas nas Unidades de Saúde e capacitou profissionais para utilização da nova tecnologia.

Os novos aparelhos contam com tela touchscreen e recursos que tornam a realização do exame mais prática e agilizam a emissão dos resultados.

O eletrocardiograma é utilizado para avaliar a atividade elétrica do coração e auxilia na identificação e no acompanhamento de diferentes alterações cardíacas. Segundo a Prefeitura, o exame pode ser especialmente importante na avaliação de pessoas com hipertensão, diabetes, histórico de doenças cardiovasculares ou que apresentem sintomas que precisam ser investigados.

Atendimento começa nas Unidades de Saúde