Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 24 anos por tráfico de drogas e na apreensão de uma motocicleta com sinais identificadores suprimidos, na tarde de segunda-feira (28), na Vila São Geraldo, em São Manuel.

Durante a ação, os policiais visualizaram o homem agachado nas proximidades de uma residência abandonada e realizaram a abordagem.

Na busca pessoal, foram encontradas seis porções de cocaína. Nas proximidades do local onde ele estava, os policiais localizaram outras 58 porções da mesma droga, além de 18 porções de crack acondicionadas em um pequeno invólucro.