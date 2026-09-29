Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 24 anos por tráfico de drogas e na apreensão de uma motocicleta com sinais identificadores suprimidos, na tarde de segunda-feira (28), na Vila São Geraldo, em São Manuel.
Durante a ação, os policiais visualizaram o homem agachado nas proximidades de uma residência abandonada e realizaram a abordagem.
Na busca pessoal, foram encontradas seis porções de cocaína. Nas proximidades do local onde ele estava, os policiais localizaram outras 58 porções da mesma droga, além de 18 porções de crack acondicionadas em um pequeno invólucro.
Ao todo, foram apreendidas 64 porções de cocaína, que totalizaram 63 gramas, e 18 porções de crack, com peso aproximado de quatro gramas.
Segundo o registro policial, o abordado declarou que as porções de cocaína lhe pertenciam e que realizava a comercialização dos entorpecentes. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão.
Motocicleta com sinais identificadores suprimidos
Durante a mesma operação, os policiais encontraram uma motocicleta sem placa de identificação em um imóvel.
O responsável pelo local foi abordado e, conforme consta no registro da ocorrência, declarou que havia adquirido o veículo e suprimido os números identificadores do chassi e do motor.
Na vistoria, os policiais constataram que a motocicleta apresentava sinais identificadores suprimidos. Uma placa veicular também foi encontrada no imóvel e apreendida.
Os dois envolvidos foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, apresentados à Polícia Civil em Botucatu.
Após a análise da ocorrência pela autoridade policial, o homem de 24 anos abordado com os entorpecentes permaneceu preso e à disposição da Justiça. O responsável pela motocicleta foi ouvido e liberado.
A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo.
Apreensões
- 64 porções de cocaína, totalizando 63 gramas;
- 18 porções de crack, totalizando quatro gramas;
- Uma motocicleta Honda CG 150, de cor cinza;
- Uma placa de identificação veicular.