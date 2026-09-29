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Melhores do Ano

Prêmio Melhores do Ano homenageia esporte de Botucatu

Por Redação | de botuca
| Tempo de leitura: 1 min
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Nivaldo Ceará
33º Prêmio Melhores do Ano homenageia destaques do esporte de Botucatu
33º Prêmio Melhores do Ano homenageia destaques do esporte de Botucatu

Atletas, técnicos, dirigentes e personalidades que se destacaram no esporte botucatuense durante a temporada de 2026 serão homenageados na 33ª edição do Prêmio Os Melhores do Ano no Esporte em Botucatu.

A cerimônia será realizada no dia 10 de dezembro, a partir das 19 horas, no Auditório do Colégio La Salle.

Organizado pela Nivaldo Ceará Eventos Esportivos, o prêmio tem como objetivo reconhecer as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento, a promoção e o fortalecimento do esporte no município ao longo do ano.

A premiação reunirá representantes de diferentes modalidades esportivas e homenageará nomes que ajudaram a levar Botucatu para competições realizadas em outras cidades e regiões.

Mais do que reconhecer resultados, a cerimônia pretende incentivar a prática esportiva e valorizar o trabalho desenvolvido diariamente por atletas, treinadores, professores, dirigentes, colaboradores e incentivadores.

Muitos desses profissionais trabalham longe dos holofotes, mas exercem papel fundamental no crescimento das modalidades, na formação de novos talentos e na criação de oportunidades por meio do esporte.

Segundo a organização, o prêmio também é uma homenagem aos chamados “heróis anônimos do esporte”: pessoas que dedicam tempo, trabalho e paixão às atividades esportivas e ajudam a engrandecer o nome de Botucatu.

Apoio

A edição de 2026 conta com o apoio de:

  • ATFPMB – Associação dos Trabalhadores e Funcionários da Prefeitura Municipal de Botucatu;
  • Bruno Andrini Fotografia;
  • BRS Indústrias de Caiaques e Cadeiras para Piscina e Jardins;
  • Romagnolli Promoções e Eventos;
  • Associação Atlética Ferroviária;
  • Grupo Tomazini;
  • Stockar Som e Acessórios;
  • Vitallis Laboratório de Análises Clínicas;
  • Nova Liba Restaurante;
  • Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu e Região;
  • Clínica de Olhos Daniel Ramos Parente;
  • Griffo Ferramentas.

A expectativa é de uma noite de confraternização e reconhecimento aos nomes que fizeram parte da história esportiva de Botucatu em 2026.

Serviço

Evento: 33º Prêmio Os Melhores do Ano no Esporte em Botucatu
Data: 10 de dezembro de 2026
Horário: A partir das 19 horas
Local: Auditório do Colégio La Salle
Organização: Nivaldo Ceará Eventos Esportivos

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