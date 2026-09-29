Atletas, técnicos, dirigentes e personalidades que se destacaram no esporte botucatuense durante a temporada de 2026 serão homenageados na 33ª edição do Prêmio Os Melhores do Ano no Esporte em Botucatu.
A cerimônia será realizada no dia 10 de dezembro, a partir das 19 horas, no Auditório do Colégio La Salle.
Organizado pela Nivaldo Ceará Eventos Esportivos, o prêmio tem como objetivo reconhecer as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento, a promoção e o fortalecimento do esporte no município ao longo do ano.
A premiação reunirá representantes de diferentes modalidades esportivas e homenageará nomes que ajudaram a levar Botucatu para competições realizadas em outras cidades e regiões.
Mais do que reconhecer resultados, a cerimônia pretende incentivar a prática esportiva e valorizar o trabalho desenvolvido diariamente por atletas, treinadores, professores, dirigentes, colaboradores e incentivadores.
Muitos desses profissionais trabalham longe dos holofotes, mas exercem papel fundamental no crescimento das modalidades, na formação de novos talentos e na criação de oportunidades por meio do esporte.
Segundo a organização, o prêmio também é uma homenagem aos chamados “heróis anônimos do esporte”: pessoas que dedicam tempo, trabalho e paixão às atividades esportivas e ajudam a engrandecer o nome de Botucatu.
Apoio
A edição de 2026 conta com o apoio de:
- ATFPMB – Associação dos Trabalhadores e Funcionários da Prefeitura Municipal de Botucatu;
- Bruno Andrini Fotografia;
- BRS Indústrias de Caiaques e Cadeiras para Piscina e Jardins;
- Romagnolli Promoções e Eventos;
- Associação Atlética Ferroviária;
- Grupo Tomazini;
- Stockar Som e Acessórios;
- Vitallis Laboratório de Análises Clínicas;
- Nova Liba Restaurante;
- Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu e Região;
- Clínica de Olhos Daniel Ramos Parente;
- Griffo Ferramentas.
A expectativa é de uma noite de confraternização e reconhecimento aos nomes que fizeram parte da história esportiva de Botucatu em 2026.
Serviço
Evento: 33º Prêmio Os Melhores do Ano no Esporte em Botucatu
Data: 10 de dezembro de 2026
Horário: A partir das 19 horas
Local: Auditório do Colégio La Salle
Organização: Nivaldo Ceará Eventos Esportivos