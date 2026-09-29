Atletas, técnicos, dirigentes e personalidades que se destacaram no esporte botucatuense durante a temporada de 2026 serão homenageados na 33ª edição do Prêmio Os Melhores do Ano no Esporte em Botucatu.

A cerimônia será realizada no dia 10 de dezembro, a partir das 19 horas, no Auditório do Colégio La Salle.

Organizado pela Nivaldo Ceará Eventos Esportivos, o prêmio tem como objetivo reconhecer as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento, a promoção e o fortalecimento do esporte no município ao longo do ano.