A semana esportiva de Botucatu terá uma programação com partidas de futebol e futsal entre esta terça-feira (29) e domingo (4). Os jogos fazem parte da Copa Cidade de Futsal, do Campeonato de Futebol A-50, da Copa Revelação de Futebol Menores e do Campeonato de Futebol A-40.

As partidas serão realizadas em diferentes espaços esportivos do município, incluindo o Ginásio Mario Covas, a AA Ferroviária, o Campo do INCA, o Campo do Araguaia e o Vila Maria.

Copa Cidade de Futsal

Terça-feira (29/09) – Ginásio Mario Covas