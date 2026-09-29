A semana esportiva de Botucatu terá uma programação com partidas de futebol e futsal entre esta terça-feira (29) e domingo (4). Os jogos fazem parte da Copa Cidade de Futsal, do Campeonato de Futebol A-50, da Copa Revelação de Futebol Menores e do Campeonato de Futebol A-40.
As partidas serão realizadas em diferentes espaços esportivos do município, incluindo o Ginásio Mario Covas, a AA Ferroviária, o Campo do INCA, o Campo do Araguaia e o Vila Maria.
Copa Cidade de Futsal
Terça-feira (29/09) – Ginásio Mario Covas
- 19h15 – AHTA ANTA x Real Fut – Série Prata, Grupo C
- 20h15 – Marajoara x Bons Ares – Série Prata, Grupo D
- 21h15 – Real Quebrada x Já Fui Bom – Série Prata, Grupo E
Quinta-feira (01/10) – Ginásio Mario Covas
- 19h15 – Itatinga/QZ x Winx – Feminino
- 20h15 – São Manuel x Canelas Cinzas – Feminino
- 21h15 – Laranja Mecânica x União/Guzin – Série Ouro, Grupo A
Sexta-feira (02/10) – Ginásio Mario Covas
- 19h15 – Cuesta x Fênix – Série Ouro, Grupo B
- 20h15 – HC Só Tapa x Bets/Confiança – Série Ouro, Grupo C
Campeonato de Futebol A-50
Quinta-feira (01/10) – AA Ferroviária
- 19h15 – Final: AA Ferroviária x AA Botucatuense
Copa Revelação de Futebol Menores
Sábado (03/10) – Campo do INCA
- 8h – Arena Soccer x Grêmio Itatinga – Sub-11 Regional, Grupo A
- 9h – Euro Soccer x Grêmio Itatinga – Sub-15 Regional, Grupo B
- 10h – Grêmio Itatinga x São Manuel – Sub-13 Regional, Grupo A
- 11h – São Manuel x Vitoriana – Sub-15 Regional, Grupo A
- 14h – Monte Mor x Euro Soccer – Sub-13 Regional, Grupo B
- 15h – Piramboia x Pardinho – Sub-13 Regional, Grupo B
Sábado (03/10) – Campo do Araguaia
- 8h – Paraná x Monte Mor – Sub-11 Regional, Grupo B
- 9h – Palestra/Cachoeirinha x Paraná – Sub-13 Regional, Grupo A
- 10h – Missão Impossível x Bons Ares – Sub-15 Social, Grupo A
- 11h – CT Tilico x Palestra/Cachoeirinha – Feminino
Campeonato de Futebol A-40
Domingo (04/10) – AA Ferroviária
- 8h – AA Ferroviária x Arsenal – Grupo A
- 10h – União da Vila x Nova Imagem – Grupo A
Domingo (04/10) – Vila Maria
- 8h – Paraíso x Saidera – Grupo B
- 10h – Riviera x 24 de Maio – Grupo B
A programação foi divulgada pela Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida.