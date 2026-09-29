Estudantes da Rede Municipal de Ensino de Botucatu participaram, no último dia 26 de setembro, da segunda fase da 3ª Olimpíada de Matemática do Município. A etapa foi realizada pela Secretaria Municipal de Educação e reuniu alunos em uma nova rodada de desafios envolvendo raciocínio lógico, concentração e resolução de problemas.
A iniciativa tem como objetivo incentivar o interesse pela Matemática e criar oportunidades para que os estudantes desenvolvam competências, habilidades e diferentes formas de pensar e resolver problemas, valorizando também os conhecimentos construídos em sala de aula.
As avaliações da segunda fase foram elaboradas por professores especialistas da própria Rede Municipal de Ensino.
A primeira fase da Olimpíada foi realizada em 12 de agosto, dentro das unidades escolares, e definiu parte dos estudantes classificados para a etapa seguinte.
Participaram da segunda fase os medalhistas de ouro dos 4º e 5º anos na Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo (OMASP), estudantes dos 8º e 9º anos com melhor desempenho na primeira fase da Olimpíada Municipal, além de alunos dos Anos Finais e do Ensino Médio da EMEJA.
Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a Olimpíada busca estimular a curiosidade, o raciocínio e a confiança dos estudantes diante dos desafios matemáticos, além de reconhecer talentos e fortalecer o aprendizado na Rede Municipal.
Agora, a expectativa fica para a premiação. Os estudantes que se destacaram nesta edição serão reconhecidos no dia 13 de novembro, conforme previsto no calendário escolar.