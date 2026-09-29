Estudantes da Rede Municipal de Ensino de Botucatu participaram, no último dia 26 de setembro, da segunda fase da 3ª Olimpíada de Matemática do Município. A etapa foi realizada pela Secretaria Municipal de Educação e reuniu alunos em uma nova rodada de desafios envolvendo raciocínio lógico, concentração e resolução de problemas.

A iniciativa tem como objetivo incentivar o interesse pela Matemática e criar oportunidades para que os estudantes desenvolvam competências, habilidades e diferentes formas de pensar e resolver problemas, valorizando também os conhecimentos construídos em sala de aula.

As avaliações da segunda fase foram elaboradas por professores especialistas da própria Rede Municipal de Ensino.