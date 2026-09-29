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EDUCAÇÃO

Olimpíada de Matemática reúne estudantes em Botucatu

Por Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Etapa da 3ª Olimpíada Municipal ocorreu em 26 de setembro e reuniu alunos classificados da Rede Municipal de Ensino.
Etapa da 3ª Olimpíada Municipal ocorreu em 26 de setembro e reuniu alunos classificados da Rede Municipal de Ensino.

Estudantes da Rede Municipal de Ensino de Botucatu participaram, no último dia 26 de setembro, da segunda fase da 3ª Olimpíada de Matemática do Município. A etapa foi realizada pela Secretaria Municipal de Educação e reuniu alunos em uma nova rodada de desafios envolvendo raciocínio lógico, concentração e resolução de problemas.

A iniciativa tem como objetivo incentivar o interesse pela Matemática e criar oportunidades para que os estudantes desenvolvam competências, habilidades e diferentes formas de pensar e resolver problemas, valorizando também os conhecimentos construídos em sala de aula.

As avaliações da segunda fase foram elaboradas por professores especialistas da própria Rede Municipal de Ensino.

A primeira fase da Olimpíada foi realizada em 12 de agosto, dentro das unidades escolares, e definiu parte dos estudantes classificados para a etapa seguinte.

Participaram da segunda fase os medalhistas de ouro dos 4º e 5º anos na Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo (OMASP), estudantes dos 8º e 9º anos com melhor desempenho na primeira fase da Olimpíada Municipal, além de alunos dos Anos Finais e do Ensino Médio da EMEJA.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a Olimpíada busca estimular a curiosidade, o raciocínio e a confiança dos estudantes diante dos desafios matemáticos, além de reconhecer talentos e fortalecer o aprendizado na Rede Municipal.

Agora, a expectativa fica para a premiação. Os estudantes que se destacaram nesta edição serão reconhecidos no dia 13 de novembro, conforme previsto no calendário escolar.

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