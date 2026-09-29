A Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu (OSMB) celebrou seus 40 anos de história com uma apresentação especial na Sala São Paulo, realizada no último sábado (26). O concerto reuniu mais de mil pessoas e levou músicos botucatuenses a um dos principais espaços da música de concerto do país.
A apresentação fez parte da programação da série Matinais e teve regência do maestro Fernando Ortiz de Villate. A pianista Karin Fernandes participou como solista.
O programa foi inteiramente dedicado ao compositor brasileiro Edmundo Villani-Côrtes e contou com as obras “Caetê Jururê”, “Concerto nº 1 para piano e orquestra” e “Djopoi [Oferenda]”.
A trajetória da OSMB teve início em 1986. Ao longo das quatro décadas, diferentes gerações de músicos passaram pela Orquestra, que levou a música de concerto para palcos, igrejas, escolas, universidades e espaços públicos dentro e fora de Botucatu.
A Orquestra já havia se apresentado anteriormente na Sala São Paulo. Em 2024, a OSMB também integrou a programação do tradicional Festival de Inverno de Campos do Jordão.
Desde 2023, a Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu é reconhecida oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial de Botucatu. Segundo a Prefeitura, a OSMB mantém atuação voltada à formação de público, à valorização dos músicos e à ampliação do acesso à música clássica e popular.
A apresentação pelos 40 anos marcou uma celebração da trajetória da Orquestra e da presença da música produzida em Botucatu em importantes espaços culturais.