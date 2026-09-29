A Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu (OSMB) celebrou seus 40 anos de história com uma apresentação especial na Sala São Paulo, realizada no último sábado (26). O concerto reuniu mais de mil pessoas e levou músicos botucatuenses a um dos principais espaços da música de concerto do país.

A apresentação fez parte da programação da série Matinais e teve regência do maestro Fernando Ortiz de Villate. A pianista Karin Fernandes participou como solista.

O programa foi inteiramente dedicado ao compositor brasileiro Edmundo Villani-Côrtes e contou com as obras “Caetê Jururê”, “Concerto nº 1 para piano e orquestra” e “Djopoi [Oferenda]”.