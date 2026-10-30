A decisão foi assinada nesta quinta-feira (29). De acordo com a denúncia, o procedimento licitatório sob suspeita envolvia uma contratação estimada em aproximadamente R$ 5,2 bilhões. A acusação aponta que o executivo teria desempenhado um papel central no financiamento e na articulação de atividades ilícitas para favorecer interesses empresariais, cooptando agentes públicos e interferindo em pareceres técnicos.

A ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal Tribunal de Justiça (STJ), deferiu parcialmente um pedido de liminar para substituir a prisão preventiva de Hamilton Libório Agle por medidas cautelares alternativas. O executivo, ex-diretor-presidente da empresa Estre Ambiental S.A., estava preso no âmbito da "Operação Cavalo de Troia", que investiga fraudes em uma licitação bilionária de manejo de resíduos sólidos no município de Bauru, em São Paulo.

Ao analisar o pedido de habeas corpus, a ministra ponderou que, embora as suspeitas levantadas pelas instâncias ordinárias sejam graves e fundamentadas, a manutenção da prisão preventiva tornou-se desnecessária diante da alteração das condições práticas do investigado.

A magistrada destacou que Hamilton Agle foi destituído da presidência da Estre Ambiental em 10 de setembro de 2026, os agentes públicos envolvidos foram afastados e o próprio certame licitatório foi suspenso. Além disso, a defesa comprovou que os dispositivos eletrônicos já foram apreendidos e que Hamilton colaborou fornecendo as senhas de acesso à polícia.

"No atual contexto processual, a custódia extrema pode ser substituída por medidas menos gravosas, sem comprometimento, em princípio, da proteção da ordem pública e da instrução criminal", registrou a relatora em sua decisão.