Um motorista morreu, na manhã desta quinta-feira (29), após uma colisão gravíssima e assustadora entre um automóvel Gol e um ônibus escolar municipal de Jaú, na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), conhecida como Jaú-Bariri, em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru). O acidente ocorreu no cruzamento da SP-304 com a avenida Egisto Franceschi. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Segundo informações apuradas até o momento, por motivos ainda a serem investigados, o ônibus e o carro se chocaram, ficando o Gol com metade da lataria cortada pela parte traseira do transporte escolar. O motorista do Gol estava sozinho no veículo e morreu no local. Os ocupantes do ônibus não se feriram. O condutor do coletivo foi encaminhado para atendimento na Santa Casa de Jaú devido ao abalo emocional.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades. Em nota, a Prefeitura de Jaú reforçou que não houve feridos entre os ocupantes do ônibus que transportava alunos da Escola Técnica Agrícola de Jaú e manifestou profundo pesar, solidarizando-se com familiares, amigos e colegas de trabalho da vítima neste momento de dor.