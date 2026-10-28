Um homem, que não havia sido identificado até a publicação desta reportagem, foi brutalmente espancado e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base (HB) de Bauru com traumatismo craniano e hemorragia cerebral. No boletim de ocorrência (BO), não há informações sobre o local onde ele foi encontrado. O crime, inicialmente registrado como lesão corporal, teve a tipificação alterada depois para tentativa de homicídio e será investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Conforme o registro policial inicial, a vítima deu entrada na unidade, levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por volta da 1h30 desta quarta-feira (28). Ela foi encontrada em via pública, não portava documentos e apresentava lesões na região da cabeça e olho esquerdo compatíveis com agressão física. O delegado plantonista acionou um perito para que fossem coletadas digitais do paciente visando à sua identificação.

Mais tarde, o plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) recebeu a informação de que o homem estava internado em estado grave, em leito de UTI, intubado, com traumatismo craniano e hemorragia cerebral. A tipificação do crime foi, então, alterada para tentativa de homicídio e a Polícia Civil já iniciou investigações preliminares para esclarecer o endereço e as circunstâncias do espancamento e tentar identificar o autor.