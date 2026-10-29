Em depoimento marcado por restrições jurídicas e clima de tensão, a presidente afastada da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru (Ascam), Gisele Moretti, afirmou nesta quarta-feira (28), que não presenciou nenhuma irregularidade envolvendo a prefeita Suéllen Rosim (PSD) durante o processo de concessão dos serviços de resíduos sólidos no município. Gisele foi a quinta testemunha ouvida no primeiro dia de depoimentos desta etapa da Comissão Processante (CP), que apura três possíveis infrações político-administrativas atribuídas à prefeita por suposta omissão, negligência e falhas na governança do edital.

Investigada na Operação ‘Möbius’, Gisele prestou depoimento sob uma medida cautelar que a permitia não responder a perguntas sobre a Ascam e sobre os fatos daquela investigação. O momento de maior tensão ocorreu quando o denunciante, vereador Eduardo Borgo (Novo), questionou a depoente sobre boatos de pagamentos de propina a vereadores para a aprovação do projeto. Por orientação de sua advogada, Thaís Precioso Villela, Gisele exerceu o direito ao silêncio para evitar repercussões jurídicas.

Logo após a recusa, Borgo indagou se a testemunha vinha sofrendo ameaças de morte. Embora tenha negado qualquer ameaça direta, Gisele admitiu sentir receio devido à complexidade do setor. "Tenho medo, sim. Estamos falando de lixo, lixo é dinheiro", desabafou, associando o temor aos conflitos históricos em defesa dos catadores.