O médico Raul Gonçalves Paula, conhecido como Dr. Raul, assumirá a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, na vaga deixada por Márcio Cidades Gomes. Ex-candidato a prefeito e a deputado federal, ele passará a comandar a pasta responsável pela gestão da rede pública municipal de saúde. Raul deixou há pouco a sede do Palácio das Cerejeiras, onde se reuniu com a prefeita Suéllen Rosim (PSD).

Dr. Raul tem trajetória política em Bauru, onde já exerceu mandato de vereador. Também foi suplente de deputado estadual e chegou a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo por um período de um mês. Nas eleições de 2026, concorreu a deputado federal pelo Cidadania e recebeu 11.326 votos em Bauru, totalizando 14.199 votos em todo o Estado de São Paulo.

A chegada do médico à Secretaria de Saúde ocorre em um momento de desafios políticos no governo e de gestão para a administração municipal na organização e na oferta dos serviços públicos de saúde, que incluem o atendimento nas unidades básicas, a assistência especializada e a gestão da rede de urgência e emergência.