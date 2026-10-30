O Sesi Vôlei Bauru segue em busca de manter sua sequência vitoriosa no início da temporada 2026-27 da Superliga. O próximo desafio é nesta sexta-feira (30), contra a equipe do Fluminense. A partida começa às 21h, na Arena Paulo Skaf, válida pela terceira rodada da liga nacional, com entrada totalmente gratuita via Meu Sesi.

Vindo de duas vitórias em dois jogos (3 a 0 contra Batavo Mackenzie e 3 a 1 contra Sancor Seguros Vôlei Londrina), o Sesi Vôlei Bauru somou seis pontos e está entre os líderes neste início da Superliga, com campanha 100% junto de Sesc RJ Flamengo, Osasco São Cristóvão Saúde e Dentil Praia Clube. O Fluminense estreou com vitória por 3 a 2 sobre o time de Londrina e vai para sua segunda partida na liga.

O último encontro entre Sesi Vôlei Bauru e Fluminense se deu no returno da última edição da Superliga. Jogando na casa do adversário, o time bauruense venceu por 3 sets a 1, com Diana eleita a melhor jogadora do confronto.