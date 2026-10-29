Lins - Uma funcionária de uma loja em Lins (102 quilômetros de Bauru) foi presa em flagrante por policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da cidade, no início da noite desta quinta-feira (29), após furtar pratos com decoração natalina que, de acordo com ela, seriam usados em sua residência durante a ceia. Ela permaneceu à disposição da Justiça aguardando a apresentação na audiência de custódia nesta sexta-feira (30).

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início após o proprietário da loja procurar a polícia e relatar o desaparecimento recorrente de produtos do estoque. Na mesma data, a funcionária, de 24 anos, teria sido vista colocando mercadorias em sua mochila pessoal. Diante das informações, os policiais civis realizaram diligências nas proximidades do estabelecimento e, por volta das 18h, abordaram a suspeita quando deixava o local de trabalho.

Durante a abordagem, foram encontrados, escondidos no fundo de sua mochila, 15 produtos pertencentes à loja, entre pratos decorativos natalinos e um pote de vidro, avaliados em aproximadamente R$ 90,00. As mercadorias estavam identificadas com etiquetas do estabelecimento e não haviam sido pagas. Conduzida à DIG, a mulher confessou a subtração dos produtos, alegando que pretendia utilizá-los na decoração de Natal de sua residência.