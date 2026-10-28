O vereador de Lucianópolis Francisco dos Santos Souza, o Francisco Quim (PT), de 52 anos, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária suspeito de dirigir embriagado e causar a morte da motociclista Maynara Elaine Santos Teixeira, de 25 anos, no acidente ocorrido no final da noite desta terça-feira (27), no quilômetro 22 da rodovia Antônio João Garbulho (SP-315). A pista fica entre Duartina e Lucianópolis (a 50 quilômetros de Bauru).

Conforme consta do boletim de ocorrência (BO), o vereador conduzia seu Chevrolet Cobalt no sentido de Lucianópolis em direção a Duartina, quando iniciou manobra de ultrapassagem de um caminhão em um trecho de ultrapassagem proibida. Ainda segundo o registro policial, durante a manobra, ao ocupar a faixa de sentido contrário (contramão), Francisco Quim bateu seu carro de frente com a moto conduzida por Maynara, ocasionando sua morte na pista. O BO também traz a informação de que o vereador declarou que havia ingerido bebida alcoólica, dizendo que bebeu duas cervejas.

Os policiais relataram, ainda, que o vereador apresentava sinais notórios de embriaguez, dentre eles odor etílico e falta de equilíbrio, além de demonstrar desorientação, chegando a questionar o que havia acontecido. Foi então que Francisco Quim se recusou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro). Ele passou por exame médico clínico junto ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru, cujo laudo concluiu que Francisco dos Santos Souza encontrava-se embriagado. No Plantão Policial de Bauru, onde o caso foi registrado, Francisco Quim teve sua prisão em flagrante ratificada, permanecendo à disposição da Justiça.