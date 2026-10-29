Agudos - Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Agudos (13 quilômetros de Bauru), no fim da tarde desta quinta-feira (29), suspeito de tentar negociar em uma plataforma de comércio virtual uma motocicleta que havia sido furtada no último dia 14 de outubro, em Pederneiras. Ele foi autuado pelo crime de receptação qualificada e ficou à disposição da Justiça aguardando apresentação na audiência de custódia.

O flagrante ocorreu por volta das 17h20, em um imóvel no bairro Santa Cândida onde o investigado mora e atua vendendo e comprando motos. Após receber informações de que o homem, que é conhecido nos meios policiais, estaria comercializando uma Honda CB 300F Twister cinza furtada pela Internet, uma equipe do SIG foi até o endereço dele e avistou a moto no quintal.

Questionado, o suspeito alegou que havia trocado o veículo por outro há três ou quatro dias e que tinha conhecimento de que era produto de crime. Após substituir algumas peças, passou a negociar a moto como "NP" (não pago) em uma plataforma de comércio virtual. Ele foi autuado em flagrante pelo delegado Jader Biazon por receptação qualificada e levado à Cadeia de Avaí.