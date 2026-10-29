Lençóis Paulista - Um soldado da Polícia Militar (PM) de São Paulo foi condenado a um ano de detenção, em regime aberto, sob acusação de ter se recusado a limpar o banheiro do quartel onde trabalhava, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). A decisão foi tomada por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça da 1.ª Auditoria Militar do Estado de São Paulo, em julgamento realizado nesta quarta-feira (28). A defesa do agente informou que irá recorrer (leia abaixo).

"A hierarquia militar repousa justamente na pronta obediência às determinações legítimas emanadas de superior competente, sendo certo que a ordem verbal regularmente transmitida, desde que clara e legal, possui plena eficácia e exigibilidade", escreveu o juiz Bruno Maciel dos Santos, na sentença.

Emanuel Henrique da Silva, 32 anos, foi condenado pelo crime de recusa de obediência, previsto no artigo 163 do Código Penal Militar. O policial, que tem dez anos de corporação, respondeu ao processo em liberdade.