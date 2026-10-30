O Bauru Basket volta à quadra nesta sexta-feira (30), às 19h30, em busca de sua terceira vitória no NBB Caixa. O adversário será o Paulistano, no ginásio do Sesi da Vila Leopoldina, em São Paulo, em confronto válido pela quarta rodada da competição. O local recebe provisoriamente os jogos da equipe da capital, já que o ginásio Antônio Prado Júnior passa por reformas. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN.
As duas equipes possuem uma campanha de duas vitórias e uma derrota, mas chegam para o jogo em momentos distintos. Enquanto o Dragão tenta se recuperar do revés diante do Mogi, na Panela de Pressão, o time dos Jardins vem de um importante triunfo em casa sobre o Sesi Franca.
O duelo também coloca frente a frente dois clubes históricos do basquete brasileiro. Fundadores da Liga Nacional, Bauru e Paulistano não somente disputaram todas as edições do NBB Caixa, como ainda fazem parte do seleto grupo de campeões do torneio (Flamengo, Franca e Brasília compõem o quinteto).
Equilíbrio
Os clubes já se enfrentaram em seis séries de playoffs na história do NBB Caixa, com três classificações para cada lado. A mais marcante aconteceu na final da temporada 16/17, quando o Dragão reverteu uma desvantagem de 2 a 0 e faturou o título — feito que ainda não se repetiu em uma decisão do campeonato.
Porém, nos embates recentes, o retrospecto não tem sido favorável: a equipe da capital eliminou os bauruenses nas oitavas de final do último NBB Caixa e nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2026.
"Desde que assumi o Bauru, temos enfrentado o Paulistano com frequência. Em uma temporada, nós levamos a melhor; em outra, eles. Mas são sempre jogos muito duros, disputados, cheios de variações táticas. Eles sempre vêm com uma equipe jovem, que imprime intensidade e costuma nos trazer dificuldades", analisou o técnico Paulo Jaú.
O treinador também reconheceu os méritos do adversário na última série entre as equipes, mas acredita que o cenário agora é diferente. "No Paulista, eles tiveram muito mérito na classificação. Vieram aqui e venceram os dois jogos na Panela de Pressão. Só que agora viramos a chave. É outro momento da temporada. Tivemos tempo para fazer mudanças na configuração da equipe, tanto na parte defensiva quanto na técnica e tática. Hoje estamos muito mais preparados para esse confronto", completou o comandante.
Situação do elenco
A única dúvida no Bauru Basket é a presença de Alex Garcia. Após desfalcar a equipe diante do Mogi devido a um problema muscular, o Brabo está na fase final de recuperação, em processo de transição física. O atleta será reavaliado momentos antes da partida para definir se poderá atuar ou se será preservado por mais um compromisso. Os demais jogadores estão à disposição da comissão técnica.