O Bauru Basket volta à quadra nesta sexta-feira (30), às 19h30, em busca de sua terceira vitória no NBB Caixa. O adversário será o Paulistano, no ginásio do Sesi da Vila Leopoldina, em São Paulo, em confronto válido pela quarta rodada da competição. O local recebe provisoriamente os jogos da equipe da capital, já que o ginásio Antônio Prado Júnior passa por reformas. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN.

As duas equipes possuem uma campanha de duas vitórias e uma derrota, mas chegam para o jogo em momentos distintos. Enquanto o Dragão tenta se recuperar do revés diante do Mogi, na Panela de Pressão, o time dos Jardins vem de um importante triunfo em casa sobre o Sesi Franca.

O duelo também coloca frente a frente dois clubes históricos do basquete brasileiro. Fundadores da Liga Nacional, Bauru e Paulistano não somente disputaram todas as edições do NBB Caixa, como ainda fazem parte do seleto grupo de campeões do torneio (Flamengo, Franca e Brasília compõem o quinteto).

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