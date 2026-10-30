A taxa média de juros do empréstimo consignado para trabalhadores de empresas privadas chegou a 4,35% ao mês em contratos de 12 meses e 4,34% nos de 48 meses. Os dados são de uma pesquisa divulgada pelo Procon-SP, realizada em outubro. O levantamento aponta diferenças de até 3,19 pontos percentuais entre as instituições financeiras, dependendo da modalidade e do prazo de contratação.

Na pesquisa, foram consideradas as taxas máximas de seis bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander. Para trabalhadores de empresas privadas, a menor taxa encontrada foi de 1,88% ao mês, na Caixa, enquanto a maior chegou a 4,98%, no Bradesco e no Itaú, nos contratos de 12 meses. Entre as outras modalidades pesquisadas, aposentados do INSS tiveram a menor taxa média, de 1,84% ao mês, tanto nos contratos de 12 quanto nos de 48 meses. Para servidores públicos municipais, a média foi de 1,95%; para estaduais, 2,49%; e para federais, 1,86%. Já no Programa Crédito do Trabalhador, a taxa média chegou a 4,03% ao mês.

Na comparação com o levantamento anterior, de junho deste ano, houve queda nos juros médios dos contratos de 12 meses para trabalhadores de empresas privadas, de 0,07 ponto percentual. Nos contratos de 48 meses, a redução foi de 0,08 ponto percentual. Apesar da diminuição, as taxas continuam apresentando diferenças expressivas entre os bancos.