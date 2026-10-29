Marília - A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) abriu inscrições para novo processo seletivo destinado à contratação de profissionais que atuarão no Centro Especializado em Reabilitação (CER), vinculado ao Centro de Estudos da Educação e da Saúde (CEES), da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, em Marília (100 quilômetros de Bauru). As inscrições seguem até 5 de novembro de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela Internet, no site www.famesp.org.br .
As oportunidades contemplam dez funções, distribuídas entre os níveis superior e médio. Para profissionais de nível superior, na área multiprofissional, há oportunidades para assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista, pedagogo, educador físico, psicólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo com atuação em neuropsicologia. Na área médica, a seleção contempla a função de médico ortopedista. Já para candidatos com ensino médio completo, há oportunidade para técnico administrativo.
Os salários variam de R$ 2.923,97 a R$ 6.077,09, com jornadas de trabalho de 20, 30 ou 40 horas semanais, conforme a função. Além da remuneração, os profissionais contratados terão direito a benefícios como vale-alimentação ou vale-refeição e vale-transporte ou auxílio-combustível.
O processo seletivo está relacionado a um convênio recentemente firmado entre a Famesp e a Unesp para contratação de profissionais que prestarão serviços no Centro Especializado em Reabilitação.
O CEES é uma unidade da Unesp dedicada à assistência à comunidade e ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Por meio do Centro Especializado em Reabilitação, integra a rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo serviços voltados à reabilitação e ao atendimento de pessoas com deficiência.
A parceria marca uma nova frente de atuação da Famesp em Marília, contribuindo para a composição da equipe multiprofissional que atua no atendimento à população.
Conheça a Famesp
Com sede em Botucatu, e fundada em 1981, a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que atua nas áreas de assistência à saúde, ensino, pesquisa e gestão de serviços públicos.
Qualificada como Organização Social de Saúde desde 2011, a Fundação mantém parcerias com o poder público para a administração de hospitais, ambulatórios e outros serviços de saúde. Sua atuação abrange diferentes municípios do interior paulista, incluindo Botucatu, Bauru, Itapetininga e Tupã.
Entre os serviços vinculados à instituição, estão o Hospital Estadual (HE) de Bauru, o Hospital de Base (HB) de Bauru, Hospital Manoel de Abreu, a Maternidade Santa Isabel, o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro, em Botucatu, além dos Ambulatórios Médicos de Especialidades de Bauru, Itapetininga e Tupã.
Serviço
Processo seletivo Famesp – Marília
Inscrições: de 27 de outubro a 5 de novembro de 2026
Local de atuação: Centro Especializado em Reabilitação (CER), da Unesp de Marília
Funções de nível superior – Área multiprofissional: assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista, pedagogo, educador físico, psicólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo com atuação em neuropsicologia
Função de nível superior – Área médica: médico ortopedista
Função de nível médio: técnico administrativo
Salários: de R$ 2.923,97 a R$ 6.077,09
Jornadas: 20, 30 ou 40 horas semanais, conforme a função
Informações e inscrições: www.famesp.org.br (selecionar a aba “Processos seletivos e clicar na unidade de interesse)