Marília - A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) abriu inscrições para novo processo seletivo destinado à contratação de profissionais que atuarão no Centro Especializado em Reabilitação (CER), vinculado ao Centro de Estudos da Educação e da Saúde (CEES), da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, em Marília (100 quilômetros de Bauru). As inscrições seguem até 5 de novembro de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela Internet, no site www.famesp.org.br .

As oportunidades contemplam dez funções, distribuídas entre os níveis superior e médio. Para profissionais de nível superior, na área multiprofissional, há oportunidades para assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista, pedagogo, educador físico, psicólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo com atuação em neuropsicologia. Na área médica, a seleção contempla a função de médico ortopedista. Já para candidatos com ensino médio completo, há oportunidade para técnico administrativo.

Os salários variam de R$ 2.923,97 a R$ 6.077,09, com jornadas de trabalho de 20, 30 ou 40 horas semanais, conforme a função. Além da remuneração, os profissionais contratados terão direito a benefícios como vale-alimentação ou vale-refeição e vale-transporte ou auxílio-combustível.