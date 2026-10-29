Jaú - A Câmara Municipal de Jaú (47 quilômetros de Bauru) divulgou uma nota informando que os valores movimentados indevidamente de sua conta bancária institucional foram integralmente restituídos na tarde desta quinta-feira (29) e que, portanto, não houve prejuízo financeiro ao erário.

"Com o estorno dos cerca de R$ 700 mil que ainda estavam pendentes, realizado após as providências adotadas junto à instituição financeira, foi concluída a restituição dos aproximadamente R$ 1,5 milhão envolvidos no caso", diz o comunicado, assinado pelo presidente Jefferson Vieira.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, no final de agosto, uma das contas bancárias do Legislativo foi invadida em uma ação criminosa que resultou na movimentação indevida de recursos públicos no montante de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Os desvios foram revelados em 25 de agosto.