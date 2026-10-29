29 de outubro de 2026
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R$ 1,5 MILHÃO

Câmara de Jaú recupera 100% dos valores desviados de sua conta

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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JC Imagens
Os desvios foram revelados pela Câmara de Jaú no último dia 25 de agosto
Os desvios foram revelados pela Câmara de Jaú no último dia 25 de agosto

Jaú - A Câmara Municipal de Jaú (47 quilômetros de Bauru) divulgou uma nota informando que os valores movimentados indevidamente de sua conta bancária institucional foram integralmente restituídos na tarde desta quinta-feira (29) e que, portanto, não houve prejuízo financeiro ao erário.

"Com o estorno dos cerca de R$ 700 mil que ainda estavam pendentes, realizado após as providências adotadas junto à instituição financeira, foi concluída a restituição dos aproximadamente R$ 1,5 milhão envolvidos no caso", diz o comunicado, assinado pelo presidente Jefferson Vieira.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, no final de agosto, uma das contas bancárias do Legislativo foi invadida em uma ação criminosa que resultou na movimentação indevida de recursos públicos no montante de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Os desvios foram revelados em 25 de agosto.

No dia seguinte, cerca de R$ 800 mil desviados da conta da Casa foram recuperados. "As circunstâncias do ocorrido, incluindo a forma de acesso à conta e a realização das movimentações, continuam sendo apuradas pela Polícia Civil, pela instituição financeira e pelo próprio Legislativo", cita a nota.

"A Presidência reafirma seu compromisso com a transparência e com a colaboração irrestrita com as autoridades competentes. À medida que as investigações avançarem, novas informações serão apresentadas à sociedade", complementa.

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