A motocicleta Honda XRE 190, modelo 2026, que havia sido furtada no último dia 10 de agosto, com 46 prestações a serem quitadas pela proprietária, foi encontrada nesta quarta-feira (28), no Jardim vitória, em Bauru. O veiculo foi recuperado pela Divisão Especializada de investigações Criminais (Deic) e, segundo informações, não apresentou nenhum dano estrutural.

Relembre o caso

No dia 10 de agosto, o JC/JCNET divulgou uma matéria sobre o furto da motocicleta de Michele Pereira da Silva, de 46 anos, em Bauru. O veiculo, foi levado por criminosos na quadra 2 da rua Lindolfo Silva Sobrinho, no Jardim Samburá.