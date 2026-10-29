29 de outubro de 2026
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DEPOIS DE 2 MESES

Moto furtada com 46 prestações a quitar é recuperada em Bauru

Por Bruno Freitas e Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O veiculo foi recuperado pela Deic e, segundo informações, não apresentou nenhum dano a estrutural
O veiculo foi recuperado pela Deic e, segundo informações, não apresentou nenhum dano a estrutural

A motocicleta Honda XRE 190, modelo 2026, que havia sido furtada no último dia 10 de agosto, com 46 prestações a serem quitadas pela proprietária, foi encontrada nesta quarta-feira (28), no Jardim vitória, em Bauru. O veiculo foi recuperado pela Divisão Especializada de investigações Criminais (Deic) e, segundo informações, não apresentou nenhum dano estrutural.

Relembre o caso 

No dia 10 de agosto, o JC/JCNET divulgou uma matéria sobre o furto da motocicleta de Michele Pereira da Silva, de 46 anos, em Bauru. O veiculo, foi levado por criminosos na quadra 2 da rua Lindolfo Silva Sobrinho, no Jardim Samburá.

Na ocasião, Michele procurou o JCNET para pedir ajuda na localização da moto. Segundo ela, o veículo ficou em frente a um condomínio, por volta das 13h, já que a regra do local é de não permitir que visitantes estacionarem no interior do residencial. Quando retornou à via pública, deparou-se com a ausência da moto. 

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