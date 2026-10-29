Uma paixão platônica virou campanha de mobilização na Concilig. A empresa criou a personagem Milha, inspirada na combinação de milho e ervilha, conhecida como “dueto”, para incentivar colaboradores e consumidores a votarem na empresa no Prêmio Reclame AQUI 2026.

Na história, Milha se apaixona por Ervilho, mascote do Reclame AQUI, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. Ao descobrir que ele estará na cerimônia de premiação, ela encontra uma motivação para mobilizar a torcida: se a Concilig conquistar o prêmio, poderá acompanhar a equipe ao evento e conhecer seu amor platônico.

Da ideia à campanha