Uma paixão platônica virou campanha de mobilização na Concilig. A empresa criou a personagem Milha, inspirada na combinação de milho e ervilha, conhecida como “dueto”, para incentivar colaboradores e consumidores a votarem na empresa no Prêmio Reclame AQUI 2026.
Na história, Milha se apaixona por Ervilho, mascote do Reclame AQUI, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. Ao descobrir que ele estará na cerimônia de premiação, ela encontra uma motivação para mobilizar a torcida: se a Concilig conquistar o prêmio, poderá acompanhar a equipe ao evento e conhecer seu amor platônico.
Da ideia à campanha
A iniciativa surgiu durante reuniões de planejamento da equipe de Marketing. Em uma ida ao supermercado, o superintendente responsável pela campanha encontrou uma lata de dueto e identificou uma oportunidade de relacionar o produto ao mascote Ervilho. Assim nasceu Milha, personagem criada especialmente para a ação e cuja fantasia foi confeccionada artesanalmente. Depois de pronta, ela passou a visitar as operações da empresa, interagir com colaboradores e incentivar a votação, com o apoio das lideranças.
Humor e interação
A campanha reúne intervenções presenciais, vídeos exibidos nas TVs corporativas, publicações nas redes sociais e materiais impressos com QR Codes para facilitar o acesso à votação. Com uma narrativa bem-humorada sobre relacionamentos e a expectativa pelo primeiro encontro, a empresa busca aproximar o público da iniciativa e estimular a participação.
A votação popular do Prêmio Reclame AQUI 2026 segue aberta até 5 de novembro, na plataforma oficial da premiação. Para participar, é necessário ter cadastro no Reclame AQUI. Enquanto aguarda o resultado, Milha continua sua jornada em busca da oportunidade de conhecer Ervilho.
Sobre a Concilig
A Concilig é uma empresa brasileira especializada em soluções de relacionamento e atendimento ao cliente, com atuação voltada à experiência do consumidor e à gestão de operações de atendimento.