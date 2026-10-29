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MAUS-TRATOS

Homem é preso após vídeo mostrar agressão a cachorro em Botucatu

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (29), suspeito de agredir violentamente um cachorro no bairro Cachoeirinha 4, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

Um vídeo que mostra o cachorro sendo agredido foi encaminhado ao Departamento de Proteção Animal (DPA), que acionou a equipe de combate aos maus-tratos contra animais da Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu. O suspeito foi identificado com o auxílio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

O homem recebeu voz de prisão em flagrante, ratificada pela autoridade policial. O estado de saúde do cachorro não foi divulgado.

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