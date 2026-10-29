O Noroeste SAP realizou, no último sábado (24), o Festival Kids dos Norusquinhas, proporcionando uma manhã de muita diversão para a criançada. A programação contou com pula-pula, piscina de bolinhas, futebol de sabão, pintura facial, brinquedos infláveis e interação com o mascote do clube. Pipoca e suco também foram distribuídos gratuitamente aos participantes.