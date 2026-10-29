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FESTIVAL KIDS

Norusquinhas têm manhã de diversão no Festival Kid

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Fotos: Anderson Fernando
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Anderson Fernando
Norusquinhas têm manhã de diversão no Festival Kids
Norusquinhas têm manhã de diversão no Festival Kids

O Noroeste SAP realizou, no último sábado (24), o Festival Kids dos Norusquinhas, proporcionando uma manhã de muita diversão para a criançada. A programação contou com pula-pula, piscina de bolinhas, futebol de sabão, pintura facial, brinquedos infláveis e interação com o mascote do clube. Pipoca e suco também foram distribuídos gratuitamente aos participantes.

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