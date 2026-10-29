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TEATRO E POLÍTICA

Clássico censurado de Dias Gomes ganha montagem em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O elenco reúne Dulce Lagreca, Irene Santiago, Laura Dantas, Lua Gonçalves, Marco Aurélio Ribeiro, Marina Conti, Mônica Mishima, Nando Andrade, Raul Araújo, Renata Di Donato, Sara Belasco, Sillas Carlo
O elenco reúne Dulce Lagreca, Irene Santiago, Laura Dantas, Lua Gonçalves, Marco Aurélio Ribeiro, Marina Conti, Mônica Mishima, Nando Andrade, Raul Araújo, Renata Di Donato, Sara Belasco, Sillas Carlo

Espetáculo “Roque Santeiro”, do Laboratório ET, será apresentado neste final de semana, na Casa do Circo, com crítica à manipulação da verdade e à fabricação de heróis. A censura, a manipulação da verdade e a criação de heróis a serviço de interesses políticos e econômicos são os temas centrais de “Roque Santeiro”, montagem do Laboratório ET que será apresentada em Bauru no sábado (31) e domingo (1).

O espetáculo, baseado na peça O Berço do Herói, de Dias Gomes, combina humor ácido e crítica social para expor as contradições de uma sociedade em que a mentira pode se tornar instrumento de poder.

Escrita em 1963, a obra original foi censurada antes de sua estreia, em 1965. O texto questiona como figuras heroicas são construídas e utilizadas para atender a interesses políticos, econômicos e militares. Na trama, quando a realidade ameaça desmoronar uma história cuidadosamente elaborada, surgem as contradições por trás dos mitos e das versões oficiais.

A peça também aborda as relações entre propaganda, hipocrisia e interesses particulares, mostrando como a construção de uma narrativa pode servir para preservar privilégios e influenciar a sociedade. A obra de Dias Gomes deu origem à novela Roque Santeiro, que se tornou conhecida do público brasileiro. A montagem tem direção de Júlio Zaicoski e Renata Di Donato. Zaicoski também assina a sonoplastia, enquanto Luiz Campana Jr. responde pela iluminação e Aline Prado, pela maquiagem. A criação e confecção da estátua são de Lua Gonçalves, e as fotos de divulgação, de Laura Dantas.

O elenco reúne Dulce Lagreca, Irene Santiago, Laura Dantas, Lua Gonçalves, Marco Aurélio Ribeiro, Marina Conti, Mônica Mishima, Nando Andrade, Raul Araújo, Renata Di Donato, Sara Belasco, Sillas Carlos e Vitor Tonsig. 

As apresentações serão realizadas na Casa do Circo, localizada na rua Bolívia, 5-43, no Jardim Terra Branca, em Bauru. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Lets Events, com acesso pelo link na bio do Instagram do Laboratório ET, @laboratorio.et.

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