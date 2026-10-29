Espetáculo “Roque Santeiro”, do Laboratório ET, será apresentado neste final de semana, na Casa do Circo, com crítica à manipulação da verdade e à fabricação de heróis. A censura, a manipulação da verdade e a criação de heróis a serviço de interesses políticos e econômicos são os temas centrais de “Roque Santeiro”, montagem do Laboratório ET que será apresentada em Bauru no sábado (31) e domingo (1).
O espetáculo, baseado na peça O Berço do Herói, de Dias Gomes, combina humor ácido e crítica social para expor as contradições de uma sociedade em que a mentira pode se tornar instrumento de poder.
Escrita em 1963, a obra original foi censurada antes de sua estreia, em 1965. O texto questiona como figuras heroicas são construídas e utilizadas para atender a interesses políticos, econômicos e militares. Na trama, quando a realidade ameaça desmoronar uma história cuidadosamente elaborada, surgem as contradições por trás dos mitos e das versões oficiais.
A peça também aborda as relações entre propaganda, hipocrisia e interesses particulares, mostrando como a construção de uma narrativa pode servir para preservar privilégios e influenciar a sociedade. A obra de Dias Gomes deu origem à novela Roque Santeiro, que se tornou conhecida do público brasileiro. A montagem tem direção de Júlio Zaicoski e Renata Di Donato. Zaicoski também assina a sonoplastia, enquanto Luiz Campana Jr. responde pela iluminação e Aline Prado, pela maquiagem. A criação e confecção da estátua são de Lua Gonçalves, e as fotos de divulgação, de Laura Dantas.
O elenco reúne Dulce Lagreca, Irene Santiago, Laura Dantas, Lua Gonçalves, Marco Aurélio Ribeiro, Marina Conti, Mônica Mishima, Nando Andrade, Raul Araújo, Renata Di Donato, Sara Belasco, Sillas Carlos e Vitor Tonsig.
As apresentações serão realizadas na Casa do Circo, localizada na rua Bolívia, 5-43, no Jardim Terra Branca, em Bauru. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Lets Events, com acesso pelo link na bio do Instagram do Laboratório ET, @laboratorio.et.