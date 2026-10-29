Espetáculo “Roque Santeiro”, do Laboratório ET, será apresentado neste final de semana, na Casa do Circo, com crítica à manipulação da verdade e à fabricação de heróis. A censura, a manipulação da verdade e a criação de heróis a serviço de interesses políticos e econômicos são os temas centrais de “Roque Santeiro”, montagem do Laboratório ET que será apresentada em Bauru no sábado (31) e domingo (1).

O espetáculo, baseado na peça O Berço do Herói, de Dias Gomes, combina humor ácido e crítica social para expor as contradições de uma sociedade em que a mentira pode se tornar instrumento de poder.

Escrita em 1963, a obra original foi censurada antes de sua estreia, em 1965. O texto questiona como figuras heroicas são construídas e utilizadas para atender a interesses políticos, econômicos e militares. Na trama, quando a realidade ameaça desmoronar uma história cuidadosamente elaborada, surgem as contradições por trás dos mitos e das versões oficiais.