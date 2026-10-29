Bauru recebe nesta quinta-feira (29), às 19h30, o lançamento de dois livros voltados à aplicação da neurociência na educação. O evento será realizado no Jalovi Altos e apresentará as obras Neurociência da Adolescência na Escola – Bases Neurocientíficas da Intencionalidade de Educar e Neurociência, Afetividade e Prática Pedagógica na Primeira Infância, de João Carrara e Helena Ferreira Carrara.
Os livros abordam diferentes etapas do desenvolvimento humano e propõem reflexões sobre a relação entre o funcionamento do cérebro, os vínculos afetivos e os processos de ensino e aprendizagem.
A obra Neurociência da Adolescência na Escola concentra-se nas particularidades do desenvolvimento dos adolescentes e nas possíveis contribuições do conhecimento neurocientífico para o planejamento das atividades escolares e a atuação dos educadores. O livro propõe uma abordagem sobre a intencionalidade de educar, considerando aspectos do desenvolvimento que influenciam o comportamento e a aprendizagem nessa fase da vida.
Já Neurociência, Afetividade e Prática Pedagógica na Primeira Infância trata da relação entre o desenvolvimento cerebral, os vínculos emocionais e as práticas pedagógicas dirigidas às crianças nos primeiros anos de vida. A proposta reúne temas relevantes para a reflexão sobre o papel da afetividade e das experiências educativas na formação infantil.
As duas publicações têm como eixo comum a aproximação entre conhecimentos da neurociência e o cotidiano escolar, com foco na compreensão dos processos de desenvolvimento e na reflexão sobre as práticas educacionais.
O lançamento é direcionado a educadores, gestores escolares, estudantes e demais interessados em educação, desenvolvimento humano e aprendizagem.
Serviço
Lançamento de livros sobre neurociência e educação
Data: quarta-feira, 29 de outubro
Horário: 19h30
Local: Jalovi Altos, em Bauru
Obras: Neurociência da Adolescência na Escola e Neurociência, Afetividade e Prática Pedagógica na Primeira Infância
Autores: João Carrara e Helena Ferreira Carrara