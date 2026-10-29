Bauru recebe nesta quinta-feira (29), às 19h30, o lançamento de dois livros voltados à aplicação da neurociência na educação. O evento será realizado no Jalovi Altos e apresentará as obras Neurociência da Adolescência na Escola – Bases Neurocientíficas da Intencionalidade de Educar e Neurociência, Afetividade e Prática Pedagógica na Primeira Infância, de João Carrara e Helena Ferreira Carrara.

Os livros abordam diferentes etapas do desenvolvimento humano e propõem reflexões sobre a relação entre o funcionamento do cérebro, os vínculos afetivos e os processos de ensino e aprendizagem.

A obra Neurociência da Adolescência na Escola concentra-se nas particularidades do desenvolvimento dos adolescentes e nas possíveis contribuições do conhecimento neurocientífico para o planejamento das atividades escolares e a atuação dos educadores. O livro propõe uma abordagem sobre a intencionalidade de educar, considerando aspectos do desenvolvimento que influenciam o comportamento e a aprendizagem nessa fase da vida.