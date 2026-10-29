A reportagem acionou o presidente da Mesa Diretora, o vereador José Eduardo Chinês (PSB), para saber se o Poder Legislativo adotará alguma medida disciplinar, mas ainda não obteve resposta. O JC/JCNET apurou que está sendo ventilada, no entanto, a possibilidade de um procedimento de quebra de decoro, o que resultaria, se aprovado, na cassação do mandato. A reportagem também acionou Francisco Quim (PT) por e-mail e aguarda posicionamento. O espaço permanece aberto para manifestações.

O vereador de Lucianópolis Francisco dos Santos Souza, o Francisco Quim (PT), de 52 anos, que foi preso pela Polícia Militar Rodoviária suspeito de dirigir embriagado e causar a morte da enfermeira Maynara Elaine Santos Teixeira, de 25 anos, no acidente ocorrido no final da noite desta terça-feira (27), foi solto pela Justiça na audiência de custódia. O parlamentar já tem, inclusive, data para voltar a exercer a sua função na Câmara Municipal, na sessão ordinária de terça-feira (3). A pergunta que fica para a Casa de Leis é: tem clima para isso?

A enfermeira Maynara Elaine Santos Teixeira, de 25 anos, morreu no acidente ocorrido no final da noite de terça-feira (27), no quilômetro 22 da rodovia Antônio João Garbulho (SP-315), entre Duartina e Lucianópolis (a 50 quilômetros de Bauru), e teve seu sepultamento no final da tarde desta quarta-feira (28), no Cemitério Municipal de Gália. Houve diversas manifestações de pesar nas redes sociais, inclusive da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral (FAEF), de Garça, onde ela se formou em enfermagem. Maynara exercia a função na Unidade de Saúde da Família de Garça, cuja prefeitura também se manifestou e lamentou sua morte.

Conforme o JC/JCNET noticiou, o vereador de Lucianópolis Francisco Quim (PT) foi preso pela Polícia Militar Rodoviária, suspeito de dirigir embriagado e causar a morte da motociclista Maynara. Conforme consta do boletim de ocorrência (BO), o vereador conduzia seu Chevrolet Cobalt no sentido de Lucianópolis em direção a Duartina, quando iniciou uma manobra de ultrapassagem de um caminhão em um trecho onde a ultrapassagem é proibida. Ainda segundo o registro policial, durante a manobra, ao ocupar a faixa de sentido contrário (contramão), Francisco Quim bateu seu carro de frente com a moto conduzida por Maynara, ocasionando sua morte na pista. O BO também traz a informação de que o vereador declarou que havia ingerido bebida alcoólica, dizendo que bebeu duas cervejas.

Os policiais relataram, ainda, que o vereador apresentava sinais notórios de embriaguez, entre eles odor etílico e falta de equilíbrio, além de demonstrar desorientação, chegando a questionar o que havia acontecido. Foi então que Francisco Quim se recusou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro). Ele passou por exame médico clínico junto ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru, cujo laudo concluiu que Francisco dos Santos Souza se encontrava embriagado. No Plantão Policial de Bauru, onde o caso foi registrado, a prisão em flagrante de Francisco Quim foi ratificada, mas ele responde em liberdade.