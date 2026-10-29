Na manhã desta quinta-feira (29), o tombamento de um caminhão de laranjas no município de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) interditou a pista e está gerando um grande congestionamento na rodovia João Ribeiro de Barros (SP-225). De acordo com os dados divulgados pela concessionária Eixo-SP no site da Artesp, o condutor do caminhão, que está hospitalizado, trafegava no sentido leste quando foi fechado por um veículo de passeio.

Ainda segundo a Eixo-SP, para evitar a colisão, o condutor realizou uma manobra defensiva e acabou perdendo o controle da direção, o que ocasionou o tombamento. O automóvel envolvido deixou o local. Em decorrência do acidente, a carga derramada atingiu uma Fiat Fiorino que transitava pela mesma rodovia, no sentido oposto.