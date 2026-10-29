29 de outubro de 2026
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EM PEDERNEIRAS

Caminhão de laranjas tomba e causa congestionamento; VÍDEO

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Até o momento uma parte da pista oeste segue interditada para a realização da limpeza, o JC/JCNET segue acompanhando o caso
Até o momento uma parte da pista oeste segue interditada para a realização da limpeza, o JC/JCNET segue acompanhando o caso

Na manhã desta quinta-feira (29), o tombamento de um caminhão de laranjas no município de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) interditou a pista e está gerando um grande congestionamento na rodovia João Ribeiro de Barros (SP-225). De acordo com os dados divulgados pela concessionária Eixo-SP no site da Artesp, o condutor do caminhão, que está hospitalizado, trafegava no sentido leste quando foi fechado por um veículo de passeio.

Ainda segundo a Eixo-SP, para evitar a colisão, o condutor realizou uma manobra defensiva e acabou perdendo o controle da direção, o que ocasionou o tombamento. O automóvel envolvido deixou o local. Em decorrência do acidente, a carga derramada atingiu uma Fiat Fiorino que transitava pela mesma rodovia, no sentido oposto. 

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