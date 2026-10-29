Uma denúncia sobre manutenção irregular de aves silvestres levou a Polícia Militar Ambiental a apreender drogas e prender uma mulher de 24 anos, na quarta-feira (28), no bairro Terra Branca, em Bauru. Segundo a corporação, os policiais foram até a residência para averiguar a denúncia, mas não encontraram irregularidades relacionadas às aves. Durante a fiscalização, porém, localizaram uma sacola jogada no chão com pinos contendo uma substância semelhante à cocaína.

Na sequência das buscas pelo imóvel, segundo a PM, foram encontrados materiais relacionados à comercialização de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos R$ 655 em dinheiro, 112 pinos e três invólucros com cocaína, 150 pedras de crack, 38 porções e três pequenos tijolos de maconha, além de 37 porções da substância conhecida como “dry”, uma versão mais potente.

Os policiais militares ambientais também apreenderam uma câmera de monitoramento, dois cadernos com anotações que, em tese, estariam relacionadas ao tráfico de drogas, e um aparelho celular. A mulher foi encaminhada à Polícia Civil, onde teve sua prisão em flagrante ratificada, permanecendo à disposição da Justiça.