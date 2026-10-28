Um homem ficou ferido, na tarde desta quarta-feira (28), após se envolver em um acidente de trânsito na altura do quilômetro 342 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no dispositivo de retorno que dá acesso à avenida Nuno de Assis, em Bauru. A identidade dele não foi informada por equipes que atuaram no resgate.

Conforme informações preliminares obtidas pela reportagem junto à concessionária ViaRondon, que administra o trecho da rodovia, a vítima conduzia um carro no sentido oeste quando, por razões a serem esclarecidas, acabou colidindo contra uma canaleta.

O motorista foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, ele foi socorrido consciente, com trauma cranioencefálico (TCE), e levado ao Pronto-Socorro Central (PSC) para atendimento. A ocorrência é acompanhada pelo JCNET/Sampi.