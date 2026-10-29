A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) receberá, na terça-feira (3) o evento "Mercado Imobiliário e Financeiro: Estratégias para Formação de Patrimônio e Geração de Renda". A proposta é apresentar uma visão integrada do ciclo de investimento imobiliário, desde a compreensão do cenário econômico até a identificação de oportunidades, a estruturação do capital e a geração de renda passiva.

A iniciativa parte da premissa de que a construção consistente de patrimônio vai além da aquisição de imóveis, exigindo planejamento, análise de oportunidades e inteligência financeira. Com programação das 19h às 22h30, o encontro reunirá profissionais e investidores interessados em compreender oportunidades do mercado imobiliário e financeiro, explorar estratégias de formação de patrimônio e conhecer alternativas para transformar investimentos em fontes de renda recorrentes.

"Acreditamos que o acesso à informação e ao conhecimento é fundamental para que profissionais possam tomar decisões mais conscientes e estratégicas. Promover encontros como esse faz parte do papel da Assenag de aproximar pessoas, estimular a troca de experiências e abrir espaço para discussões relevantes sobre o mercado e suas oportunidades. É também uma forma de contribuir para o desenvolvimento de Bauru", reforça o engenheiro civil e presidente da Assenag, Edvaldo Lopes Ferraz.