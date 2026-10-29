A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) receberá, na terça-feira (3) o evento "Mercado Imobiliário e Financeiro: Estratégias para Formação de Patrimônio e Geração de Renda". A proposta é apresentar uma visão integrada do ciclo de investimento imobiliário, desde a compreensão do cenário econômico até a identificação de oportunidades, a estruturação do capital e a geração de renda passiva.
A iniciativa parte da premissa de que a construção consistente de patrimônio vai além da aquisição de imóveis, exigindo planejamento, análise de oportunidades e inteligência financeira. Com programação das 19h às 22h30, o encontro reunirá profissionais e investidores interessados em compreender oportunidades do mercado imobiliário e financeiro, explorar estratégias de formação de patrimônio e conhecer alternativas para transformar investimentos em fontes de renda recorrentes.
"Acreditamos que o acesso à informação e ao conhecimento é fundamental para que profissionais possam tomar decisões mais conscientes e estratégicas. Promover encontros como esse faz parte do papel da Assenag de aproximar pessoas, estimular a troca de experiências e abrir espaço para discussões relevantes sobre o mercado e suas oportunidades. É também uma forma de contribuir para o desenvolvimento de Bauru", reforça o engenheiro civil e presidente da Assenag, Edvaldo Lopes Ferraz.
Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla, por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/patrimonio-inteligente-e-renda-passiva-imobiliaria/3608019 . As vagas são limitadas.
Sobre a programação
A programação será dividida em quatro eixos complementares. Na abertura, o bloco "O Cenário — Macro Cenário" abordará o tema "Brasil: Cenário Econômico, Perspectivas e Oportunidades de Investimento", com participação do BTG Jacarandá. A proposta é contextualizar o ambiente econômico e discutir perspectivas que podem influenciar as decisões de investimento. Na sequência, o eixo "Encontrando Oportunidades — Leilões" trará a discussão "Imóveis abaixo do valor de mercado: como identificar e analisar oportunidades", com os profissionais Luiz Ascensão e Peterson Reis. O conteúdo será dedicado aos leilões imobiliários, com foco na análise de oportunidades e nos aspectos que devem ser considerados antes de investir nesse segmento.
O terceiro bloco, "Estruturando o Capital — Alavancagem", terá como tema "Consórcio como ferramenta de alavancagem patrimonial", com participação de Thiago Souza e Victor Souza. A abordagem apresentará o consórcio como uma alternativa de planejamento financeiro para a construção e a expansão do patrimônio. Encerrando a programação, o eixo "Transformando Patrimônio em Renda Passiva" contará com Murilo Dias, que apresentará o tema "Como construir uma renda mensal através de imóveis". A discussão será voltada às estratégias para transformar ativos imobiliários em fontes de receita recorrente.
Serviço
O evento "Mercado Imobiliário e Financeiro: Estratégias para Formação de Patrimônio e Geração de Renda" será realizado no dia 3 de novembro (terça-feira), a partir das 19h, no auditório da Assenag, localizada na rua Doutor Fuas de Mattos Sabino, 1-15, no Jardim América, em Bauru. Mais informações: (14) 99114-1710.