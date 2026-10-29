Jogando fora de casa, o Sesi Bauru foi superado pelo Itambé Minas na estreia da Superliga 26-27. A partida, disputada na noite dessa quarta-feira, 28, na Arena UniBH, terminou em 3 sets a 1 para o time mineiro (21x25; 25x17; 35x33; 25x18). O próximo desafio do Sesi Bauru será novamente contra uma equipe de Minas Gerais. Na segunda-feira, dia 2 de novembro, a Arena Paulo Skaf recebe o confronto entre Sesi Bauru e Praia Clube. O duelo começa às 18h30, com entrada gratuita via Meu Sesi.
Ao final da partida, Vaccari foi o principal pontuador do Sesi, com 16 pontos. No lado do Itambé Minas, Bryan foi o maior pontuador, com 21 pontos, e foi escolhido o melhor jogador em quadra, recebendo o troféu Viva Vôlei. Para a estreia fora de casa, Marcos Pacheco a equipe com o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Gui Amorim, Samuel, Barreto, Vaccari e Pureza.
A primeira parcial em Belo Horizonte começa muito equilibrada, com os dois times trocando pontos e tendo sucesso nas viradas de bola, apesar da pouca sequência de saques. A primeira vantagem no set é do Sesi Bauru, após contra-ataque e erros do adversário, abrindo 10 a 13 no tempo do mandante. Os dois times seguem trocando pontos e com dificuldades nos saques, suficiente para administrar a vantagem do time de Bauru. O Sesi Bauru pontua com Samuel e cresce na reta final, forçando o erro mineiro e chegando no set point em 19 a 24. Apesar da tentativa de reação, a equipe de Bauru fecha a parcial em 21 a 25.
No segundo set, é a vez do Itambé Minas abrir vantagem no início do set, com bom trabalho de saque e bloqueio no 8 a 5 forçando o tempo de Marcos Pacheco. O sistema de saque e defesa do Sesi Bauru se recupera e o time visitante passa a pontuar nos contra-ataques, em sequência com Vaccari e Samuel para encostar no 10 a 9. O ataque do time minastenista se recupera no set e cresce nos bloqueios, pontuando em sequência com Lucarelli para abrir 20 a 14. O Sesi Bauru tenta responder com a inversão 5-1, na entrada de Canhoto e Wagner, mas para na boa atuação defensiva do mandante, que converte ponto de saque em 25 a 17 para empatar o jogo.
O jogo se equilibra novamente no terceiro set com crescimento dos dois ataques. O Sesi Bauru aumenta a pressão nos bloqueios, pontuando com Thiery e Guiga no fundamento, tem boa passagem de Bender no saque e chega em 11 a 14 na primeira parada do Itambé Minas. A equipe da casa retoma a liderança, dificultando a recepção do Sesi Bauru e chegando no 15 a 14. O time mineiro força a parada de Pacheco em 21 a 17, convertendo os contra-ataques e pontuando no saque. A parada tem efeito, com virada de bola do Sesi Bauru e dois bloqueios de Canhoto para empatar em 21 a 21, em boa sequência de Guiga no saque. O set se estende no equilíbrio das viradas de bola de ambos os times, apesar da dificuldade na sequência de saques para fechar o set. O Itambé Minas consegue o contra-ataque e fecha em 35 a 33.
O Itambé Minas inicia o quarto set novamente pressionando a recepção do SESI Bauru, que vê o adversário abrir vantagem explorando os bloqueios. O time de Bauru tem crescimento de Barreto na parcial, com o central pontuando três vezes consecutivas para empatar no 7 a 7. No entanto, o Sesi Bauru acumula erros e a equipe da casa aproveita para aumentar a diferença para 17 a 10. O técnico Marcos Pacheco usa seu tempo após ponto de saque adversário, em 19 a 11, e o Sesi Bauru tenta uma reação na parte final, forçando a parada adversária após dois pontos de bloqueio. A partir disso, os times trocam pontos e, na virada de bola, o Itambé Minas fecha em 25 a 18.
Calendário dos próximos jogos
SESI Bauru x Praia Clube I 02/11 - 18h30 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Vôlei Renata x SESI Bauru I 09/11 - 21h I Ginásio Taquaral, Campinas (SP)
Montes Claros x SESI Bauru I 14/11 - 18h30 I Ginásio Tancredo Neves, Montes Claros (MG)
SESI Bauru x Norde Vôlei I 23/11 - 18h30 I Arena Paulo Skaf, Bauru
SESI Bauru x Viapol Vôlei São José I 27/11 - 18h30 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Sada Cruzeiro x SESI Bauru I 01/12 - 21h I Ginásio do Riacho, Contagem (MG)
SESI Bauru x Saneago Goiás I 06/12 - 16h I Arena Paulo Skaf, Bauru
Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo x SESI Bauru I 11/12 - 21h I Ginásio Raul Belém, Monte Carmelo (MG)
SESI Bauru x Suzano Vôlei I 17/12 - 18h30 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Sil Vôlei Guarulhos x SESI Bauru I 23/12 - 18h30 I Ginásio Ponte Grande, Guarulhos (SP)