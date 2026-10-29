A piracema - período de proteção para garantir a reprodução natural dos peixes - tem início neste domingo (1), e segue até 28 de fevereiro de 2027, com restrições à pesca em rios de todo o país, alguns na região de Bauru. A Polícia Militar Ambiental com sede em Bauru, responsável também pelas regiões de Lins e de Barra Bonita, irá intensificar a fiscalização para garantir o cumprimento das normas e coibir a prática de infrações penais e administrativas contra o meio ambiente.

Segundo o capitão Cleber Rodrigues Ventrone, comandante da 2.ª Companhia de Polícia Ambiental de Bauru, responsável pela fiscalização de 39 municípios, onde ficam rios importantes, como o Tietê, Jacaré-Pepira, Batalha, Alambari, Turvo, Feio, Dourado, dentre outros, as equipes de policiamento náutico trabalharão na piracema com foco voltado às ações de educação, orientação e segurança dos cidadãos que frequentam os rios e reservatórios da região.

Segundo a corporação, as restrições à pesca na piracema 2026/2027 são as mesmas dos anos anteriores, e são regulamentadas pela Instrução Normativa nº 25/09 na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. Entre elas, estão a proibição da pesca para todas as categorias e modalidades nas lagoas marginais e a menos de 500 metros de confluências e desembocaduras de rios, lagoas, canais e tubulações de esgoto.