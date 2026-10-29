Bauru se prepara para um dos eventos mais aguardados pelos apaixonados por flores e jardinagem. De 6 a 8 de novembro, a cidade recebe o Festival de Orquídeas, que promete transformar a Vila Vicentina em um grande espaço dedicado à beleza e à diversidade das orquídeas. Serão seis caminhões carregados de plantas e mais de 10 mil unidades disponíveis para exposição e venda, diretamente dos produtores.
O público terá a oportunidade de conhecer uma grande variedade de orquídeas, apreciar diferentes cores e formatos e adquirir exemplares para ampliar coleções ou levar mais verde para casa. O evento é também uma opção de passeio para quem gosta de plantas e deseja encontrar novas espécies e variedades.
Além da exposição e comercialização, o festival contará com atrações que reforçam seu caráter solidário. Durante os três dias, o tradicional bazar da Vila Vicentina de Bauru estará aberto ao público, com artigos de brechó a preços acessíveis.
A programação inclui ainda praça de alimentação com diversas opções, organizada pela própria instituição, com renda revertida para a entidade, que acolhe pessoas idosas. A entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, uma forma de os visitantes contribuírem com o trabalho social desenvolvido pela Vila Vicentina.
Serviço
Festival de Orquídeas de Bauru
Data: 6, 7 e 8 de novembro
Horários: sexta-feira e sábado, das 8h às 17h; e domingo, das 8h às 16h
Local: Vila Vicentina de Bauru Lar para Idosos
Endereço: Rua Jorge Pimentel, 2-5, Vila Engler, Bauru
Entrada: 1 kg de alimento não perecível