Bauru se prepara para um dos eventos mais aguardados pelos apaixonados por flores e jardinagem. De 6 a 8 de novembro, a cidade recebe o Festival de Orquídeas, que promete transformar a Vila Vicentina em um grande espaço dedicado à beleza e à diversidade das orquídeas. Serão seis caminhões carregados de plantas e mais de 10 mil unidades disponíveis para exposição e venda, diretamente dos produtores.

O público terá a oportunidade de conhecer uma grande variedade de orquídeas, apreciar diferentes cores e formatos e adquirir exemplares para ampliar coleções ou levar mais verde para casa. O evento é também uma opção de passeio para quem gosta de plantas e deseja encontrar novas espécies e variedades.

Além da exposição e comercialização, o festival contará com atrações que reforçam seu caráter solidário. Durante os três dias, o tradicional bazar da Vila Vicentina de Bauru estará aberto ao público, com artigos de brechó a preços acessíveis.