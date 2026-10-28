Botucatu - Na noite desta terça-feira (27), uma ocorrência que começou como um desentendimento entre vizinhos terminou com um homem preso em flagrante por violência doméstica após agredir a filha com um tapa no rosto na frente de guardas civis municipais, na região central de Botucatu (100 quilômetros de Bauru). A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e ele ficou à disposição da Justiça.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para averiguar uma discussão entre moradores. Ao chegar ao endereço, constatou o desentendimento e iniciou o atendimento, ouvindo as partes separadamente para tentar solucionar o conflito e preservar a segurança dos envolvidos.

Enquanto os agentes acompanhavam a ocorrência, a filha de um dos envolvidos chegou ao local. Segundo o registro policial, o pai, que apresentava comportamento bastante alterado, iniciou uma discussão com ela e, na frente dos guardas civis municipais e de uma testemunha, desferiu um tapa no rosto da mulher.