Faltam poucos dias para quem pretende começar uma graduação em um curso superior gratuito nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), administradas pelo Centro Paula Souza (CPS). As inscrições para o Vestibular do primeiro semestre de 2027 terminam dia 6 de novembro, às 20 horas. São mais de 13 mil vagas distribuídas em cursos de diferentes áreas. A inscrição deve ser feita pelo site www.vestibular.fatec.sp.gov.br.

A Fatec tem unidade em Bauru e oferece Automação Industrial (Presencial), Banco de Dados (Presencial), Gestão Empresarial (EaD), Gestão Hospitalar (Presencial), Redes de Computadores (Presencial), Sistemas Biomédicos (Presencial) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Está localizada na rua Manoel Bento Cruz, 3-30, Centro, com o telefone (14) 3236-9350.

Em todo o Estado, são mais de 100 opções de cursos em áreas como tecnologia da informação, engenharias, agronegócio, logística e turismo. Para o primeiro semestre de 2027, a presença das Fatecs foi expandida com dez novas unidades, nos seguintes municípios: Arujá, Barueri, Caçapava, Embu das Artes, Guarujá, Limeira, Paraguaçu Paulista, Praia Grande, Socorro e Teodoro Sampaio.